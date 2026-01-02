El clima de hoy en Guadalajara tendrá un contraste térmico notable este viernes 2 de enero, con ambiente frío durante la mañana, temperaturas en ascenso conforme avance el día y una tarde cálida, bajo condiciones de cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de lluvia. El panorama general apunta a una jornada estable, sin eventos meteorológicos relevantes en el Área Metropolitana (AMG).Durante las primeras horas del día, el termómetro se mantiene bajo, con temperaturas cercanas a los 8 y 9 grados, acompañadas de alta humedad y una sensación térmica fría, especialmente al amanecer. Conforme avanza la mañana, el ambiente se torna templado y, por la tarde, se espera un clima cálido a caluroso, con una temperatura máxima aproximada de 28 °C.El cielo se mantiene parcialmente nublado durante gran parte del día, con tendencia a despejarse por la noche. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene entre 0 y 2 por ciento.El portal del clima The Weather Channel indica que estas son las condiciones que se esperan para este viernes 2 de enero:El viento será ligero, con dirección variable y velocidades que oscilan entre 1 y 9 km/h, sin rachas relevantes en la ciudad.En la región del Pacífico Centro, se pronostica cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Michoacán, lluvias aisladas en Jalisco y Colima, y sin lluvia en Nayarit, eso indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En zonas serranas de Jalisco, dice la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se espera ambiente frío, mientras que en áreas montañosas de Michoacán el frío será más intenso.En las costas de Jalisco y Colima se prevé oleaje de entre 1.0 y 2.0 metros, así como rachas de viento de hasta 50 km/h, condiciones a considerar para actividades marítimas.Las mismas condiciones de clima frío por la mañana y tarde cálida, con cielo despejado, se extenderá en el AMG para el resto del fin de semana:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF