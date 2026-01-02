El clima de hoy en Guadalajara tendrá un contraste térmico notable este viernes 2 de enero, con ambiente frío durante la mañana, temperaturas en ascenso conforme avance el día y una tarde cálida, bajo condiciones de cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de lluvia. El panorama general apunta a una jornada estable, sin eventos meteorológicos relevantes en el Área Metropolitana (AMG).

Condiciones generales del clima HOY en Guadalajara

Durante las primeras horas del día, el termómetro se mantiene bajo, con temperaturas cercanas a los 8 y 9 grados, acompañadas de alta humedad y una sensación térmica fría, especialmente al amanecer. Conforme avanza la mañana, el ambiente se torna templado y, por la tarde, se espera un clima cálido a caluroso, con una temperatura máxima aproximada de 28 °C.

El cielo se mantiene parcialmente nublado durante gran parte del día, con tendencia a despejarse por la noche. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene entre 0 y 2 por ciento.

Pronóstico por horas en Guadalajara

El portal del clima The Weather Channel indica que estas son las condiciones que se esperan para este viernes 2 de enero:

08:00 horas: 9 °C, cielo parcialmente nublado, sensación térmica fría

09:00 - 10:00 horas: 13 a 16 °C, sin probabilidad de lluvia

11:00 - 13:00 horas: 20 a 24 °C, ambiente templado

14:00 - 17:00 horas: 25 a 27 °C, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado

18:00 horas: 25 °C, mayormente soleado

19:00 - 21:00 horas: 22 a 17 °C, cielo despejado

22:00 - 23:00 horas: 16 a 15 °C, mayormente despejado

El viento será ligero, con dirección variable y velocidades que oscilan entre 1 y 9 km/h, sin rachas relevantes en la ciudad.

El pronóstico general del SMN para Jalisco

En la región del Pacífico Centro, se pronostica cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Michoacán, lluvias aisladas en Jalisco y Colima, y sin lluvia en Nayarit, eso indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En zonas serranas de Jalisco, dice la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se espera ambiente frío, mientras que en áreas montañosas de Michoacán el frío será más intenso.

En las costas de Jalisco y Colima se prevé oleaje de entre 1.0 y 2.0 metros, así como rachas de viento de hasta 50 km/h, condiciones a considerar para actividades marítimas.

Pronóstico extendido para Guadalajara

Las mismas condiciones de clima frío por la mañana y tarde cálida, con cielo despejado, se extenderá en el AMG para el resto del fin de semana:

Hoy viernes: 28 °C / 8 °C, parcialmente nublado, lluvia 2 %

Sábado 3 de enero: 28 °C / 8 °C, mayormente soleado, lluvia 4 %

Domingo 4 de enero: 28 °C / 10 °C, mayormente soleado, lluvia 3 %

OF