Línea 4 del Tren Ligero estrena horario definitivo este 2 de enero

A partir de este 2 de enero de 2026, la Línea 4 del Tren Ligero cambia su horario de servicio de forma permanente, ofreciendo a los usuarios más tiempo para trasladarse.

Con un mensaje en sus redes oficiales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) notificó que desde el día de hoy, dicha línea operará de 4:50 a 23:00 horas.

El organismo público del Gobierno de Jalisco que administra el transporte masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recomendó a l os usuarios organizar sus traslados, considerando que las primeras salidas son de Tlajomulco Centro a las 4:50, y de Las Juntas a las 5:30. La última salida desde Tlajomulco Centro será a las 21:55, y desde la estación Las Juntas a las 22:35 horas.

Cabe decir que el cobro de los traslados comenzó a aplicarse desde el primer día del año en curso, poniendo fin a un periodo de 16 días de gratuidad tras su inauguración.

El pasaje tanto de la Línea 4 como de sus cinco rutas complementarias es de 9.50 pesos. Los usuarios podrán acceder a transbordos con 50% de descuento, es decir, 4.75 pesos, al conectar entre rutas alimentadoras u otros sistemas de transporte masivo, como Mi Macro Periférico o Mi Macro Calzada.

Este beneficio solo se puede aprovechar mediante el uso de la tarjeta Mi Movilidad, que se puede adquirir en estaciones de la red de transporte masivo de Siteur y recargar tanto en estaciones como en tiendas de conveniencia Oxxo.

En sus primeras dos semanas de operación, la nueva Línea 4 del Tren Ligero transportó a 541 mil pasajeros, ofreciendo una movilidad más rápida.

Siteur destacó que la alta respuesta de la ciudadanía se refleja en un beneficio tangible, con un ahorro de más de 270 mil horas de traslado.

Durante este periodo inicial, los trenes han recorrido más de 82 mil kilómetros a lo largo de sus ocho estaciones, en un trayecto que une Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, y que corre de manera paralela a las vías de los trenes de carga.

El Gobierno de Jalisco reiteró que la operación de la Línea 4 se mantendrá de manera continua durante la ejecución de las obras complementarias, garantizando en todo momento la seguridad y el servicio a las y los usuarios.

