Sarampión llega a escuelas de Jalisco: confirman casos en ocho planteles

Las autoridades educativas de Jalisco confirmaron la detección de casos de sarampión en ocho planteles escolares, situación que ha obligado a la suspensión temporal de clases presenciales en algunos grupos como medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad.

Así lo dio a conocer el secretario de Educación del estado, Juan Carlos Flores, quien aseguró que se mantiene un monitoreo constante en coordinación con el sector salud.

De acuerdo con la información oficial, las escuelas afectadas se ubican en los municipios de Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Tepatitlán. En siete de los ocho planteles con casos confirmados fue necesario cerrar un solo grupo por escuela, mientras que en uno de ellos se determinó la suspensión de actividades presenciales en tres grupos, como parte de las medidas de contención.

El secretario de Educación recordó que hacia el cierre del ciclo escolar 2025 fue necesario suspender clases presenciales en grupos de 11 escuelas. EL UNIVERSAL / ARCHIVO

Flores detalló que hasta el momento se han confirmado 23 estudiantes contagiados, lo que llevó a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) a implementar cercos sanitarios alrededor de las escuelas y de los domicilios de los alumnos enfermos.

Estas acciones incluyen la revisión del esquema de vacunación y la promoción de la vacuna contra el sarampión casa por casa, abarcando un radio de 25 manzanas en torno a los puntos donde se detectaron los casos.

Asimismo, la SSJ mantiene bajo vigilancia epidemiológica a cuatro planteles adicionales, principalmente en la zona oriente del Área Metropolitana de Guadalajara, con posibles afectaciones en Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

En la región de Altos Sur, se confirmaron también dos casos en el municipio de Tepatitlán , lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones.

Flores subrayó que la detección temprana y el aislamiento oportuno son clave para contener el brote. NOTIMEX / ARCHIVO

El secretario de Educación recordó que hacia el cierre del ciclo escolar 2025 fue necesario suspender clases presenciales en grupos de 11 escuelas, lo que evidencia la importancia de actuar de manera oportuna para evitar escenarios similares.

En este sentido, reiteró el llamado a padres y madres de familia para que no envíen a sus hijos a la escuela si presentan síntomas asociados al sarampión, como fiebre, erupciones en la piel o malestar general.

Flores subrayó que la detección temprana y el aislamiento oportuno son clave para contener el brote y prevenir la suspensión total de actividades en los planteles educativos. Añadió que estas medidas buscan proteger tanto a los estudiantes como al personal docente y administrativo.

