La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este viernes 12 de diciembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 2:04 pm la Setran detalló que debido al tráfico cargado en Avenida Aviación y 5 de Mayo, la ruta C02 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de 5 de Mayo a Barranca de Huentitán.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

