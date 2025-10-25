Sábado, 25 de Octubre 2025

GN asegura vehículos y armas tras balacera en Ojuelos

Asimismo, personal del escuadrón aerotáctico “Titán” acudió en un helicóptero para prestar el apoyo a las fuerzas federales

Por: Marck Hernández

De forma extraoficial, se reportó la agresión por parte de los civiles armados en contra del personal de la Guardia Nacional, quienes realizaron sus procedimientos de seguridad establecidos para repeler la agresión. ESPECIAL

Un operativo de la Guardia Nacional terminó en un enfrentamiento a balazos en el municipio de Ojuelos de Jalisco. Los oficiales de la corporación federal realizaban un operativo cuando fueron agredidos a balazos por civiles armados. 

Los hechos se registraron en la comunidad de La Paz, en los límites de Jalisco con los estados de Aguascalientes y Zacatecas. 

De forma extraoficial, se reportó la agresión por parte de los civiles armados en contra del personal de la Guardia Nacional, quienes realizaron sus procedimientos de seguridad establecidos para repeler la agresión.

Tras el enfrentamiento, los elementos federales aseguraron vehículos y armas de fuego, aunque hasta este momento no se ha precisado el número exacto. Tampoco se reportaron personas lesionadas o detenidas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía estatal y de otras corporaciones para prestar apoyo a los integrantes de la Guardia Nacional. Personal del escuadrón aerotáctico “Titán” acudió junto a los elementos de la Policía estatal en un helicóptero para prestar el apoyo a las fuerzas federales.

