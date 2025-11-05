La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 5 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 5:05 de esta tarde la Setran informó que con motivo del tráfico cargado en Periférico Sur y Camino al Iteso , las rutas A04, A05 Vía 1 y A13 de Mi Macro Periférico presentan atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de Tren Sur hacia Avenida López Mateos.

También por el tráfico cargado en la lateral de Periférico entre Prolongación Pino Suárez y calle Antonio Madrazo, la ruta C02 de Mi Macro Periférico ingresará al carril confinado en Periférico Norte y Avenida Constituyentes, a la altura de la Universidad Tec Milenio, para continuar su derrotero habitual hasta la estación Barranca de Huentitán.

Mientras que a las 5:11 pm la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos, debido al tráfico intenso en Avenida López Mateos Sur desde Periférico Sur hasta Avenida Camino Real a Colima.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

