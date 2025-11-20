La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 20 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).A las 4:59 de esta tarde la Secretaría informó que con motivo del tráfico cargado en Avenida Aviación, de 5 de Mayo a Juan Gil Preciado, la ruta C02 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.Mientras que a las 6:19 pm por el tráfico cargado en Avenida López Mateos, la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos, en los siguientes cruces: Además a las 6:21 pm la ruta C03 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de Central Nueva a Chapalita Inn, debido al tráfico cargado en Carretera a Chapala y Avenida de Las Rosas.A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:NA