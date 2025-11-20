La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 20 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 4:59 de esta tarde la Secretaría informó que con motivo del tráfico cargado en Avenida Aviación, de 5 de Mayo a Juan Gil Preciado, la ruta C02 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Mientras que a las 6:19 pm por el tráfico cargado en Avenida López Mateos, la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos, en los siguientes cruces:

Ramón Corona.

Bugambilias.

López Cotilla y Av. Camino Real a Colima.

Además a las 6:21 pm la ruta C03 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso , en el sentido de Central Nueva a Chapalita Inn, debido al tráfico cargado en Carretera a Chapala y Avenida de Las Rosas.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

En Facebook como @SecretariadeTransporteJal

En X como @TransporteJal

