Las obras que comprenden el Camino Real a Colima, al sur de la ciudad, también comenzaron a ser reabiertas oficialmente este jueves 20 de noviembre, además de la apertura de carriles llevada a cabo durante la mañana en Carretera a Chapala.

Así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, quien dijo, en esta vía se liberaron tres carriles por sentido, mientras continúa la construcción de banquetas, pasos seguros, instalaciones e iluminación, "sin afectar el tránsito por los carriles centrales".

CORTESÍA/ Gobierno de Jalisco

"En el Camino Real a Colima hoy igual se aperturan carriles, así lo prometió el señor gobernador (Pablo Lemus); se aperturan los tres carriles por sentido, e igual nos quedamos trabajando con banquetas, con toda la iluminación e instalaciones, pero hoy quedan liberados los carriles" , confirmó respecto de esta obra iniciada en marzo pasado, previendo para ello una inversión de poco más de 390 millones de pesos.

Desde la tarde de ayer miércoles comenzó a trabajarse en la intervención de semáforos y la limpieza de gravas y residuos de excedentes en la zona. Sin embargo, todavía hay tramos en los cuales existe reducción de carriles debido a que se trabaja en las "ventanas abiertas", como han sido llamados los tramos expuestos aún sin cerrar, en algunas partes del Camino Real a Colima, por lo que se recomienda conducir con precaución y aún con previsiones de tiempo para evitar retrasos en la ruta.

Al respecto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, celebró que la apertura se hubiera llevado a cabo como se comprometió en días pasados, gracias al trabajo del personal de la SIOP, retirando que será en diciembre próximo cuando las obras complementarias queden concluidas en su totalidad.

De acuerdo con Zamora Bueno, una vez que sea puesta en operación al 100% esta avenida, iniciarán los análisis para evaluar su funcionamiento como vía alterna a López Mateos, y el tiempo estimado que podría representar en cuanto a traslados en comparación con dicha vía que corre en paralelo y conecta con la avenida Federalismo hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara.

