Destacan inversión en programas Yo Jalisco en Glosa

La glosa del primer informe de gobierno de Pablo Lemus continuó con la comparecencia de la titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco, ante el pleno del Congreso de Jalisco.

La funcionaria destacó la inversión hecha por más de 2 mil 500 millones de pesos en más de 55 programas sociales que benefician a sectores de la población como estudiantes, adultos mayores, personas cuidadoras, organizaciones civiles, entre otras.

Resalta el programa de entrega de útiles, calzado y mochilas a estudiantes de educación básica, beneficiando a más de un millón tan solo este año.

“A finales de este año, habremos beneficiado a más de un millón de estudiantes de 119 municipios con los que pudimos trabajar en copartcipación y colaboración y con una inversión total por parte del gobierno del estado de 840 millones de pesos”.

Celebró que hay apoyos para personas cuidadoras, con apoyos bimestrales de 4 mil pesos y 4 mil 105 beneficiarias, tanto cuidadoras como personas dependientes.

Destacó el programa de apoyos a 116 estancias infantiles, 251 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, las que apoyan a pacientes con cáncer y medicinas oncológicas.

En contraste, diputados locales criticaron que Jalisco no se sume al convenio con el Gobierno Federal para pensiones a personas con discapacidad, al igual que el retraso en la dispersión de apoyos para personas cuidadoras, así como la baja cantidad de personas que reciben ayuda en pasajes del transporte público.

“¿Qué les decimos a las personas en el territorio en situación de vulnerabilidad? ¿qué les decimos que hagan entre sus 29 años de edad y sus 60 años, qué hay o qué habrá para ellos en esta asistencia? ¿se quedan desamparados por la ayuda realmente? Porque no hay un programa específico, al menos no que nosotros conozcamos”, señaló la diputada Tonantzin Cárdenas.

Priscilla Franco respondió que el Estado cuenta con un programa que complementa los apoyos de personas con discapacidad y que se han depositado el 80% de apoyos para cuidadoras.

Alondra Fausto del PRI, señaló que se requieren indicadores para determinar el beneficio de los apoyos sociales a la población y no provocar que dependan de ellos.

"No se mide por cuántas tarjetas se entregan, sino por cuántos problemas dejan de repetirse. ¿Queremos que la gente dependa del gobierno o que salgan adelante sin él?".

Valeria Ávila de Hagamos hizo énfasis en que habrá reducción en los programas de apoyo al transporte para el año 2026, por lo que llamó a revisarlo.

Isaías Cortes del PAN, solicita mayor transparencia por la cantidad de apoyos que son entregados y llamó a qué haya claridad en los padrones de beneficiarios.

YC