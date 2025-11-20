Diputados locales exigen más apoyos al campo de Jalisco

Diputados locales exigieron al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron, más apoyos y mejores condiciones laborales en el campo de Jalisco, esto como parte de la glosa del primer informe de Gobierno.

La diputada Mariana Casillas insistió en que los trabajadores del campo carecen de acceso a la salud y hay pobreza laboral.

"El 74% de las personas trabajadoras del sector primario no tiene acceso a instituciones de salud. La pobreza laboral creció del 23.1% a 23.7% y la mayoría de las personas que sostienen la producción viven con dos salarios mínimos o menos. Mientras se hable de desarrollo, las y los jornaleros trabajan más de 12 horas".

Enrique Velázquez de Hagamos, señaló que en la entrega de maquinaria y otros apoyos, hay diferencia entre los municipios gobernador por Movimiento Ciudadano y por otros partidos.

En contraste, Eduardo Ron destacó los programas de apoyo al campo, empedrado, para maíceros, agaveros y lecheros, así como la inversión en el campo por más de 1,641 mdp y que Jalisco sigue siendo el "gigante agroalimentario".

"Yo escasamente o nulamente veo colores y todos los presidentes municipales, en las posibilidades con sólo 45 máquinas que tenía hasta hace unas semanas, pues prácticamente todas las solicitudes fueron atendidas, no como me hubiera gustado sino como pude".

En el caso del problema de los productores de maíz, el secretario estatal dijo que tienen que trabajar en un plan de reordenamiento que no se reduzca a rescates anuales por la variación del precio.

