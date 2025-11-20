Generación Z: ¿Por qué cancelaron segunda marcha en Guadalajara?

La segunda manifestación convocada por jóvenes de la Generación Z para este 20 de noviembre en Guadalajara quedó prácticamente desierta. A la Glorieta de las y los desaparecidos, punto de partida anunciado, solo llegaron unos cuantos adultos mayores, muy lejos de la nutrida participación registrada el fin de semana anterior.

Entre los presentes aseguraron que el impulso mostrado días antes se debilitó rápidamente y que la movilización perdió fuerza antes de consolidarse.

Los participantes atribuyeron la cancelación y la escasa respuesta al temor generado por los hechos violentos del sábado anterior. Aunque insistieron en que quienes se manifiestan de manera pacífica no tendrían por qué sentirse amenazados, reconocieron que la incertidumbre influyó en la decisión de no salir a marchar.

La situación contrasta con el reciente protagonismo que la Generación Z había mostrado en Guadalajara, lo que sugiere que la difusión de la cancelación en redes sociales también contribuyó a frenar la participación. Según los presentes, el ánimo colectivo se diluyó tan rápido como surgió.

Sin movilización y con una convocatoria que quedó sin efecto, los asistentes advirtieron que el momento de involucramiento juvenil podría no sostenerse si continúan la inseguridad y la duda sobre las condiciones para manifestarse en la ciudad.

