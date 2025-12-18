Jueves, 18 de Diciembre 2025

Policía de Jalisco y Fiscalía del Estado captura a señalado por trata de personas en Zapopan

Ángel 'N', de 56 años, fue localizado en el cruce de las calles Vía Láctea y Sagitario, en la colonia Arboledas

Por: Osiel González Hernández

Mediante labores de inteligencia, análisis de información y seguimiento con apoyo de la unidad de drones Cybertruck, se implementó un operativo, en coordinación con la Policía de Investigación. CORTESÍA

Elementos de la Comisaría de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva, en conjunto con la Fiscalía del Estado, detuvieron en Zapopan a Ángel 'N' señalado como un objetivo prioritario y quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de trata de personas desde agosto de 2023.

Los oficiales estatales recibieron información sobre la búsqueda y posibles puntos de tránsito del ahora detenido. Mediante labores de inteligencia, análisis de información y seguimiento con apoyo de la unidad de drones Cybertruck, se implementó un operativo, en coordinación con la Policía de Investigación.

Ángel 'N', de 56 años, fue localizado en el cruce de las calles Vía Láctea y Sagitario, en la colonia Arboledas. En el sitio se estableció un perímetro de seguridad y, una vez identificado, fue aprehendido conforme a los protocolos de detención. Fue puesto a disposición de un agente del ministerio público.

También se le investigaba por portación de arma de fuego en Zapopan en 2023 y por pleitos y riñas en 2001, además de que contaba con una detención en la Fiscalía del Estado por delitos contra la salud con fecha de febrero de 2019.

 CORTESÍA
