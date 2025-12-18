Fuerzas federales detuvieron por tercera ocasión a Armando "G", conocido como el "Delta 1", líder de una célula considerada de élite del Cártel Nueva Generación (CNG) en Jalisco y by presuntamente ligado al caso del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

El Registro Nacional de Detenciones del Gobierno Federal confirmó la captura del hombre, la cual se llevó a cabo a las 09:40 horas de este jueves. Según los datos publicados, el hombre tiene una estatura de 1.70 metros, usaba brackets, tenis negros, short negro, playera rosa, sudadera negra con colores vivos en naranja.

No se informó el sitio de la detención, aunque fuentes extraoficiales refieren la detención por partes de las autoridades federales en el municipio de Zapopan.

Armando "G" ya había sido detenido el 21 de junio del año 2020: en aquella ocasión, fue capturado en la calle Manuel de Mimbela, casi en el cruce con la avenida Enrique Díaz de León, en la colonia Jardines del Country luego que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) junto al Ejército Mexicano realizaran un cateo en el cual, se decomisaron armas largas, cortas, cargadores, y dosis de droga.

En las investigaciones previas, se le ha relacionado con el ataque a Luis Carlos Nájera Gutiérrez, ex fiscal de Jalisco, ocurrido en la zona del corredor gastronómico de Chapultepec, registrado el 21 de mayo del 2018, en la gestión del ex gobernador Aristóteles Sandoval.

Las áreas de inteligencia del Gobierno Federal también han ubicado al Delta 1 como el autor intelectual y operativo de los ataques en contra de militares en municipios del estado de Michoacán como en Aguililla o Coalcomán.

Posteriormente, el 30 de octubre de 2024 fue capturado por segunda ocasión, en este caso sobre la avenida Patria y la calle Lago Superior, en la colonia Lagos del Country, del municipio de Zapopan.

En su momento, el Ejército Mexicano detalló que el detenido era un "generador de violencia" que controlaba las operaciones criminales en el complejo penitenciario de Puente Grande, donde coordinaba la célula de sicarios de 'Los Deltas'.

El Delta 1 también es señalado de ser autores materiales del asesinato de Aristóteles Sandoval, ocurrido el 18 de diciembre de 2020 en un bar del municipio de Puerto Vallarta.

