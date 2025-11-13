Profeco realiza operativo especial en plazas comerciales por el Buen Fin 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició la mañana de este jueves 13 de noviembre un operativo especial en plazas y zonas comerciales del Área Metropolitana de Guadalajara, con motivo del inicio del Buen Fin 2025.

Participarán 44 funcionarios de Profeco

Marco Antonio Romero Velasco, titular de Profeco en Guadalajara, explicó que participarán 44 funcionarios de la dependencia de manera itinerante y que se instalarán cuatro módulos fijos en Plaza La Perla, Plaza Galerías, Plaza Independencia y Plaza Midtown. Invitó a los consumidores a visitar la página elbuenfin.profeco.gob.mx donde pueden consultar diferentes productos por marcas y categoría, comparar precios y verificar las ofertas.

"Justamente se hizo con esa función, para que previo al inicio de este programa —el Buen Fin— se analizan y monitorean los precios, de manera que las personas consumidoras puedan darse cuenta que efectivamente se aplicaron las rebajas manifestadas por parte de los proveedores", precisó.

Adicionalmente, dijo que se tienen las herramientas Concilianet y Conciliaexprés para presentar quejas en línea de manera rápida y segura.

Vigilarán la transparencia y legalidad en cada transacción

El funcionario federal aseguró que se vigilará la transparencia y legalidad en cada transacción, así como el cumplimiento cabal de las ofertas y promociones, garantizando que lo anunciado sea lo que realmente se entregue.

"Para ello, Profeco ha desplegado un importante operativo de vigilancia y acompañamiento. Participan un total de mil 196 funcionarios públicos, quienes estarán atentos para atender cualquier denuncia o inconformidad. Además, se contará con 169 módulos permanentes y presencia en 337 centros comerciales a lo largo del territorio nacional, brindando orientación y apoyo a los consumidores", añadió.

Iniciativa que impulsa la economía nacional

Romero Velasco destacó que el Buen Fin es una iniciativa que impulsa la economía nacional y fortalece la confianza entre consumidores y proveedores.

"El Buen Fin no sólo representa una oportunidad para adquirir bienes y servicios a precios atractivos, sino también para promover un consumo reflexivo, consciente y responsable, que contribuya al bienestar de las familias mexicanas y el desarrollo del país", expresó.

