Este jueves en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, se llevó a cabo la final de la tercera edición de Rugido UDG, el certamen de talentos que busca consolidarse como plataforma para el desarrollo artístico dentro de la Universidad de Guadalajara.

El triunfo fue para Roberto Saucedo, estudiante de la Preparatoria 17, quien se llevó el primer lugar y un estímulo de 100 mil pesos . El segundo sitio correspondió a Yessica Ferral, del CUAAD; el tercero a Alexei Zurita, del CUTlajomulco; y el cuarto al grupo Melodía Estelar, integrado por alumnos del CUTonalá. Este último, lo eligió el público mediante una encuesta realizada a través de EL INFORMADOR, que otorgó un premio especial de 10 mil pesos.

El jurado estuvo conformado por José Manuel López Velarde, dramaturgo y productor teatral; Jass Reyes, cantante y compositora mexicana, integrante del grupo Playa Limbo, y Víctor Huggo Martín, actor tapatío que ha participado en películas como Sexo, pudor y lágrimas.

La rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, celebró el crecimiento del concurso y la efervescencia creativa que se respira en la red universitaria. “Nos sentimos muy emocionados, muy contentos, cada vez más sorprendidos de tanto talento que hay en la red universitaria… en esta ocasión recibimos 2 mil audiciones y estuvimos en un escenario en el que no habíamos estado porque recibimos 30 audiciones de nueve universidades de todo el país” , explicó, subrayando que el certamen, originalmente pensado solo para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, ha logrado trascender fronteras.

La rectora destacó también la participación de alumnos internacionales. “Tuvimos a alumnas y alumnos de intercambio y hubo quienes decidieron participar… aquí en la final estuvo uno de nuestros estudiantes de intercambio que viene de Panamá y que participó y lo hizo increíble”. Para Planter, la plataforma demuestra que la universidad “es tan rica como su comunidad, con prácticamente 340 mil estudiantes”, y confirmó que Rugido UDG 2026 es ya una realidad en preparación.

Un ganador que danza desde la intuición

Roberto Saucedo, primer lugar del certamen y quien bailó una pieza al estilo quebradita; habló sobre el impacto personal y emocional de su triunfo. “La verdad me deja muchas enseñanzas, una alegría que todavía no me la creo, pues ganar el primer lugar… si te lo propones lo puedes lograr”, afirmó. El estudiante explicó que su camino comenzó casi por casualidad, impulsado por un momento personal complejo y por un video que vio en redes. Su evolución artística nació de la práctica autodidacta, guiada por la emoción del ritmo y la intuición corporal.

“Empecé desde cero, con solo moviendo así con un dedo del sombrero… luego me invitaron a una fiesta y me aventé ahí en el momento. Les gustó. De ahí para adelante me motivé, empecé a practicar y luego me jalaron a una banda y ya empecé a ganar un dinerito”, relató. Hoy forma parte de un grupo musical llamado La LMF La Más Fresona. A sus compañeros de prepa les envió un mensaje directo: “Que le echen ganas… mientras tú tengas talento vas a poder”.

EL INFORMADOR/ H. Navarro

La voz que se formó entre la ópera

El segundo lugar fue para Yessica Ferral, quien presentó una interpretación operística que cautivó al jurado. Con un recorrido artístico que comenzó en la infancia y se ha fortalecido con estudios de canto en los últimos cuatro años, Ferral eligió una pieza inspirada en Romeo y Julieta. “La escogí porque me gusta mucho la historia… aunque tiene un final trágico, nos enseña cómo a veces solo hay que vivir el momento”, dijo. Para ella, la competencia fue “muy reñida” y la experiencia, profundamente emotiva.

EL INFORMADOR/ H. Navarro

El virtuosismo del piano

Alexei Zurita, representante del CUTlajomulco, se llevó el tercer lugar con una ejecución pianística que él mismo describió como uno de los logros más importantes de su formación. “Fue muy emocionante… hice una ejecución perfecta de un vals de Chopin, que es una de las piezas más difíciles de tocar en el piano”, expresó. Agradeció el acompañamiento institucional. “Siempre nos hicieron sentir cobijados, nos trataron como profesionales. Este evento nos posiciona en un nivel alto como universidad y como centro universitario… gracias por el apoyo que nos han dado en el CUTlajomulco”.

EL INFORMADOR/ H. Navarro

Un trío nacido del encuentro y la empatía musical

El cuarto lugar fue para Melodía Estelar, un trío surgido de coincidencias y afinidades dentro del CUTonalá. Sus integrantes celebraron el reconocimiento con entusiasmo genuino. “Sentimos mucho entusiasmo por ver todo el apoyo que teníamos por parte de nuestra universidad, nuestra familia y nuestros amigos… estábamos con el corazón reventar de la emoción”.

La agrupación nació luego de que cada integrante participara de forma individual en la edición anterior del concurso. “Nos conocimos ahí… nos caímos bien, nos gusta la música y dijimos: ‘¿Por qué no inscribirnos ahora como trío?’ La música nos ha unido como amigos”, contaron.

EL INFORMADOR/ H. Navarro

