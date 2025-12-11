Son al menos siete las investigaciones que se siguen contra el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro. Este jueves el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que existe una denuncia ante la Fiscalía Estatal, y con ello el inicio de una investigación.

"En la Fiscalía Estatal tenemos una denuncia en contra del presidente y algunos funcionarios del municipio por el tema de la empresa tequilera (José) Cuervo", dijo el fiscal, siendo esta una de las tantas ya existentes en su contra.

Dentro de la querella, presentada por la empresa tequilera, se denuncian los presuntos cobros excesivos e infundados del pago predial por parte del municipio, así como por la presunta multa de 60 millones de pesos, así como el señalamiento por parte del municipio de supuestas faltas de permisos, pese a las gestiones emprendidas.

"Vamos a investigar concretamente quiénes están involucrados, ya sea Inspección y Vigilancia, el presidente (municipal) y a quienes se señala ahí, para ver cuáles fueron las razones y motivos que generaron los cobros tan altos, si son legales y si son conforme a derecho o no. Ahí se va a poder advertir si hay algún tipo de extorsión o de delito que se pudiera configurar", dijo Salvador de los Santos.

Puntualizó que la parte denunciante sí señala extorsión por parte del munícipe, debido a que se le exigen cobros excesivos como condicionante para entregar permisos solicitados, mismos que les son solicitados sin haberles sido entregados.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, refirió que también en este organismo se cuenta con al menos seis denuncias en contra de Diego Rivera Navarro (dos ya remitidas a otras autoridades) por diversos actos que pudieran ser considerados como abuso de autoridad y corrupción.

"Tenemos algunas carpetas ya judicializadas relacionadas con Tequila, en temas que han sido mediáticos. Desde luego tengo presente el tema tanto del famoso Museo del Tequila, como también un cobro que se pretendía hacer fuera de lo que permitía la ley de ingresos, y algunos servidores públicos que no reunían requisitos. Y hay una carpeta que estoy en este momento entregando a la Fiscalía General de la República porque sería un delito federal el que tiene que ver con el museo", refirió Gerardo de la Cruz Tovar.

Lo anterior, se suma a la investigación que sigue de manera independiente, bajo la carpeta de investigación: FEIDA-JAL/ 0000616/ 2025, en contra de Rivera Navarro por intervenir el Museo del Tequila, el cual habría cerrado de forma arbitraria, y habría intervenido y modificado para hacerlo su vivienda personal, y por lo cual aseguró el inmueble el pasado mes de junio.

De esta forma Diego Rivera Navarro estará sumando al menos ocho denuncias, en total, en los cuales se le involucra en diversos ilícitos que van desde el uso inadecuado del patrimonio público, hasta extorsión.

