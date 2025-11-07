La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el día de mañana, sábado 8 de noviembre, algunas rutas de camiones pararán a partir de las 5:00 pm en Guadalajara, debido a que se realizará una marcha en la colonia Americana. Por dicho evento se cerrará la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, a la altura de la Avenida Chapultepec hasta cruzar con Fray Antonio Alcalde.Las rutas que pararán mañana al paso del contingente serán: La Setran pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos. NA