Jalisco |

Rutas de camiones detendrán sus recorridos el sábado en Guadalajara

¡Toma nota! Mañana habrá una marcha que afectará los derroteros del transporte público

Por: Nancy Andrade Jáuregui

La Setran pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos. EL INFORMADOR/ A. Navarro

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el día de mañana, sábado 8 de noviembre, algunas rutas de camiones pararán a partir de las 5:00 pm en Guadalajara, debido a que se realizará una marcha en la colonia Americana. 

Por dicho evento se cerrará la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, a la altura de la Avenida Chapultepec hasta cruzar con Fray Antonio Alcalde.

Las rutas que pararán mañana al paso del contingente serán: 

  • V02 de la Ruta López Mateos.
  • Mi Transporte Tren Ligero Líneas 1 y 3, (antes SITREN L1 y SITREN L3).

La Setran pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos.
 

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco. 
