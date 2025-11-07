La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan dio a conocer los cierres viales del próximo domingo 9 de noviembre en la Zona Metropolitana de Guadalajara, debido a que se realizará una carrera y la Mini Romería.

Cierres viales por Carrera G15K Guadalajara 2025

El próximo domingo habrá modificaciones en las vialidades de la ZMG, con el objetivo de que las y los corredores de la Carrera G15K Guadalajara 2025 puedan participar de forma segura en el evento.

Por ello, se cerrarán las siguientes vialidades de 5:00 a 9:00 am:

Avenida Universidad.

Avenida Patria.

Calzada Lácaro Cardenas Poniente.

Rutas Alternas

Avenida Inglaterra.

Avenida Acueducto.

Avenida Juan Palomar y Arias .

Manuel J. Clouthier.

Avenida Ignacio L. Vallarta.

Cierres viales por la Mini Romería 2025

Las siguientes vialidades se cerrarán el domingo 9 de noviembre de 8:00 a 9:30 am por la realización de la Mini Romería 2025.

Avenida Manuel Ávila Camacho .

Prolongación 20 de noviembre.



La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos.

