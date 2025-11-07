Viernes, 07 de Noviembre 2025

Jalisco |

Conoce los cierres viales del domingo 9 de noviembre en la ZMG

¡Toma nota! El próximo domingo habrá modificaciones en las vialidades de la ciudad debido a que se realizará una carrera y la Mini Romería 2025

Por: Nancy Andrade Jáuregui

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan dio a conocer los cierres viales del próximo domingo 9 de noviembre en la Zona Metropolitana de Guadalajara, debido a que se realizará una carrera y la Mini Romería. 

Cierres viales por Carrera G15K Guadalajara 2025

El próximo domingo habrá modificaciones en las vialidades de la ZMG, con el objetivo de que las y los corredores de la Carrera G15K Guadalajara 2025 puedan participar de forma segura en el evento. 

Por ello, se cerrarán las siguientes vialidades de 5:00 a 9:00 am: 

  • Avenida Universidad.
  • Avenida Patria.
  • Calzada Lácaro Cardenas Poniente. 

Rutas Alternas

  • Avenida Inglaterra.
  • Avenida Acueducto.
  • Avenida Juan Palomar y Arias .
  • Manuel J. Clouthier.
  • Avenida Ignacio L. Vallarta.

Cierres viales por la Mini Romería 2025

Las siguientes vialidades se cerrarán el domingo 9 de noviembre de 8:00 a 9:30 am por la realización de la Mini Romería 2025.

  • Avenida Manuel Ávila Camacho .
  • Prolongación 20 de noviembre.

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos.

