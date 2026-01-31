Cerca de un año y ocho meses atrás, Fernando Hierro se despidió de Guadalajara, dejando la puerta abierta para regresar a México. Ahora, el exjugador del Real Madrid vuelve como leyenda del cuadro blanco para enfrentar a grandes figuras del FC Barcelona el próximo 3 de marzo en el Estadio AKRON . El español habló con El Informador sobre este retorno y sus expectativas del partido.

"Evidentemente de esta forma nunca (pensé volver). Para mí es una satisfacción grande entender que parte de mi vida está ahí: mi hijo nació en Guadalajara, la gente del club, la familia Vergara; conocí gente extraordinaria que me ayudó mucho y conocí una ciudad maravillosa, donde estuve feliz y el hecho de volver es ilusionante.

"La satisfacción de un partido especial en el AKRON, justo antes del campeonato del mundo, en una sede mundialista con un estadio maravilloso de primer nivel y por casualidad también se jugará un España-Uruguay", comentó Hierro de su regreso.

Ante la nueva oportunidad de usar el escudo de los merengues en el pecho, el otrora defensa central del Madrid de 1989 a 2003, subrayó lo que representa un evento de leyendas como este, dentro y fuera del terreno .

"Los años pasan para todos y, los que están más recientemente retirados, su nivel es fantástico. Yo creo que la gente se va a divertir. En este tipo de partidos lo vivimos de otra forma, más relajados, más tranquilos; sabemos que es Madrid-Barcelona, pero no con la exigencia de cuando éramos profesionales.

"Muchos del equipo, cuando nos retiramos, nos integramos a la asociación del Real Madrid, es sin ánimos de lucro, ayudamos familias. Hace veintipicos años que me retiré no había tantos partidos internacionales, hay que reconocer que ha sido un proceso".

Las figuras en la Copa de Leyendas

El encuentro será pocas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo 2026: servirá como un evento para calentar los motores de futbol internacional en Guadalajara. Hierro destacó las cualidades de la sede y su relevancia, pues España jugará en la Perla Tapatía ante Uruguay .

"México es el único con tres mundiales y Guadalajara se pone a ese nivel. El estadio va a ser de primerísimo nivel con la gente confortable y puede poner más en el mapa que las leyendas del Madrid y Barcelona se van a juntar antes. Creo que es bonito y gratificante que este tipo de eventos sucedan en Jalisco", declaró.

Esta Copa de Leyendas tendrá un sabor especial para la afición mexicana, sobre todo los más inclinados al cuadro blaugrana por la presencia del "Káiser" mexicano, Rafa Márquez, ganador de la Champions League en 2006 con los catalanes y que ahora está en su etapa de asistente de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

"Rafa tiene una trayectoria espectacular: ha jugado cinco mundiales; su rendimiento en Europa, en el Barcelona, fue de altísimo nivel y representa el orgullo mexicano. Es alguien que tiene el respeto del futbol mexicano y mundial. Nos une una buena relación con amigos en común. Está muy preparado: inició su carrera en la filial del Barcelona, ahora con Aguirre y sin duda es una leyenda. Es un privilegio que juegue en su casa".

Para este partido, por parte de los blancos también están considerados Iker Casillas y Fernando Morientes, y Carles Puyol, Xavi Hernández y David Villa de los blaugranas .

Entre bromas acerca de un pronóstico para el duelo, Hierro cerró resaltando que "lo más importante es que nadie se lesione, que lo disfrutemos, pero si ganamos mejor, ese gusanillo de ganar lo llevamos todos, a ninguno le va a gustar perder" .

