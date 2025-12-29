La Secretaría de Transporte Jalisco dio a conocer los horarios especiales de Mi Macro Periférico del próximo miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026, los cuales cambiarán con el objetivo de que las personas puedan trasladarse de forma segura y disfrutar de las celebraciones de fin de año en compañía de sus seres queridos.

El 31 de diciembre el servicio de Mi Macro Periférico operará de 4:30 a 22:30 horas.

Mientras que el 1 de enero el servicio será de 5:00 a 23:30 horas.

La Setran pidió a la ciudadanía tomar en cuenta que Mi Macro Calzada y las rutas de transporte colectivo tendrán su servicio en horario habitual en dichos días, es decir no tendrán modificaciones.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

