Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Así puedes agendar una cita para tener más beneficios

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco se perfila como una de las herramientas impulsadas por el Gobierno estatal para concentrar en un solo plástico distintos servicios públicos, apoyos sociales y opciones financieras. Con esta credencial, las y los jaliscienses pueden acceder a beneficios relacionados con el transporte público, programas gubernamentales y diversos servicios digitales.

Este proyecto se integra a una estrategia más amplia de modernización administrativa e inclusión financiera que busca agilizar trámites y acercar distintos beneficios a la población. El procedimiento para obtenerla inicia con un registro en línea y continúa con una cita presencial para recoger la tarjeta en módulos instalados en diversos municipios del estado.

Cómo agendar una cita para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

El trámite comienza con un prerregistro en línea dentro del portal oficial del programa. En esta etapa, las personas interesadas deberán capturar información personal básica y adjuntar algunos documentos.

Para completar el registro es necesario contar con:

Identificación oficial (INE)

CURP

Correo electrónico

Número de teléfono celular

Domicilio dentro del estado de Jalisco

Estos datos permiten verificar la identidad del solicitante y posteriormente habilitar la programación de una cita para recoger la tarjeta.

Una vez enviado el formulario, el sistema realiza una revisión de la información proporcionada, proceso que puede tardar algunos días. Tras concluir la validación, el usuario recibirá una notificación vía SMS o correo electrónico con instrucciones para ingresar nuevamente al portal y elegir fecha, horario y módulo de atención.

Al finalizar este paso, la plataforma genera un acuse de cita, el cual debe imprimirse y presentarse el día del trámite junto con una copia de la identificación oficial.

Durante la cita presencial, el personal revisa la documentación del solicitante y procede con la entrega de la tarjeta. Es indispensable que el titular acuda personalmente, ya que se debe confirmar su identidad antes de otorgar el plástico.

Beneficios que ofrece la Tarjeta Única

Además de su uso en el transporte público, la tarjeta integra diferentes funciones que buscan reunir en un solo medio diversos servicios y apoyos.

Entre los beneficios que ofrece destacan:

Pago del transporte público en Jalisco

Acceso al Seguro Médico al Estilo Jalisco

Recepción de apoyos y programas sociales

Descuentos en multas y recargos

Depósitos y retiros de efectivo

Pago de servicios y compras en línea

Opción de ahorro con rendimiento anual

Asimismo, la tarjeta cuenta con respaldo de redes financieras, lo que permite utilizarla en una amplia red de establecimientos comerciales y cajeros automáticos.

El trámite para obtenerla es gratuito y sin cobro de anualidad. Con esta iniciativa, el Gobierno de Jalisco pretende facilitar el acceso de la población a programas sociales, servicios públicos y opciones de movilidad mediante una sola tarjeta.

