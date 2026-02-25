La Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética del Congreso de Jalisco aprobó un paquete de leyes secundarias en materia de transparencia con más de un mes de retraso respecto al plazo fijado para el 15 de enero.

Esto significa que, cuando un ciudadano o ciudadana solicite información ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a una dependencia estatal del Ejecutivo estatal, al Congreso local, Poder Judicial del Estado, organismos autónomos, electorales, entre otros, y estos se la nieguen, podrán interponer una queja o recurso de revisión para que las autoridades puedan otorgar la información.

Entre los cambios destaca la nueva Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que define autoridades garantes para el Ejecutivo y los municipios.

Entre los principales puntos, está la creación de la Agencia de Transparencia para Jalisco, cuyo titular sería designado por el Gobernador, pese a que el organismo fungirá como garante de transparencia para dependencias estatales y municipales.

El presidente de la comisión correspondiente, Alejandro Barragán, explicó que este punto ha generado controversia entre algunos grupos parlamentarios para dar luz verde a dichas leyes.

“Un órgano que se llama Agencia de Transparencia para Jalisco. Es responsable una persona titular que, en este momento, es designada por el Ejecutivo. Es una de las dudas que ha generado mayor controversia por parte de algunos grupos parlamentarios, pero justamente lo que se aprueba es eso".

"Se están generando dentro de algunos grupos parlamentarios la posibilidad de que pudiera, de alguna manera, el Congreso garantizar una mayor autonomía”.

Asimismo, se prevé la integración de un Consejo Consultivo con mayoría ciudadana, el cual emitiría opiniones a la agencia en la revisión de recursos interpuestos por ciudadanos cuando no reciban información por parte de dependencias estatales o municipales.

También se avaló la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, orientada a reforzar la seguridad de la información.

Además, se reformó la Constitución local para que el Centro de Conciliación Laboral y el Tribunal de Arbitraje supervisen la transparencia en sindicatos con recursos públicos, mientras que el IEPC vigilará a los partidos políticos.

