Como parte del reforzamiento del Operativo Salvando Vidas, también conocido como " El Torito ", en solo dos días fueron detectados y remitidos al Centro Urbano de Retención Vial (CURVA) más de una treintena de personas.

Durante los despliegues, correspondiente a los días 19 y 20 de diciembre, la Comisaría de la Policía Vial instaló siete módulos en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde se aplicaron siete mil 735 pruebas de alcoholemia, que derivaron en la detención de 32 personas, el aseguramiento de 29 vehículos y la aplicación de 14 sanciones económicas , informó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado.

Para garantizar las condiciones del operativo, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, supervisó el desarrollo del mismo, así como las instalaciones del CURVA, junto con personal de Asuntos Internos, para verificar que los procedimientos se realicen conforme a la normatividad y con respeto a los derechos humanos.

El Operativo Salvando Vidas es una estrategia permanente de seguridad vial preventiva, enfocada en reducir accidentes, lesiones graves y fallecimientos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol .

Estas acciones se intensifican durante la temporada decembrina, periodo en que aumentan los traslados y las reuniones sociales, con el objetivo de proteger la integridad de las familias.

