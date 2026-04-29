La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) amplió la emergencia atmosférica activa en Zapopan hasta el municipio de Guadalajara, debido a las afectaciones que un incendio en la zona de La Venta del Astillero ha generado en la calidad del aire.

El organismo detalló que la emergencia se concentra principalmente en las zonas de Colli Urbano, Miramar, Paraísos del Colli, Ciudad del Sol, Ladrón de Guevara, Colinas de San Javier, Colonia Americana y Del Fresno, además de El Triángulo, San Juan de Ocotán, Valle Real, Solares, Jardín Real, Puerta de Hierro, La Tuzanía y alrededores.

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El incendio en la zona de La Venta del Astillero, a un costado de la carretera a Nogales y el Technology Park, comenzó la tarde de ayer, provocando malos olores y afectando la visibilidad en la zona poniente del municipio de Zapopan.

La situación movilizó a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, quienes desplegaron labores en distintos puntos con apoyo de personal forestal, pipas y unidades motorizadas para combatir el siniestro.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, los oficiales continúan trabajando para sofocar el incendio. Advirtieron que la cantidad de humo es considerable, por lo que recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones para evitar mayores afectaciones.

La emergencia atmosférica también llevó a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales en algunas zonas de Zapopan .

Recomendaciones por emergencia atmosférica activa

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) emitió una serie de recomendaciones para evitar afectaciones a la ciudadanía:

Evitar cualquier tipo de quema

Reducir actividades al aire libre

Permanecer en interiores y cerrar puertas y ventanas

Si presentas problemas respiratorios o cardíacos, acudir al centro de salud más cercano

Recomendaciones por emergencia atmosférica activa. ESPECIAL

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MB

