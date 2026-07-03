Confían en que planta de mosca estéril ayude a frenar casos de gusano barrenador en Jalisco

Ante el incremento de casos positivos de gusano barrenador del ganado en Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado confía en que con la entrada en operación de la planta de moscas estériles que se inauguró esta semana en Metapa de Domínguez, Chiapas, disminuyan las incidencias.

De acuerdo con la dependencia, hasta el momento se tienen registrados 796 casos, de los cuales 100 permanecen activos.

El secretario de Desarrollo Rural jalisciense, Eduardo Ron, indicó que a finales del año la planta ubicada en Chiapas tendrá una capacidad de producción de 100 millones de moscas estériles a finales del año.

"Iniciarán con 28 millones de moscas semanalmente, pero el compromiso es llegar a los 100 millones semanales a finales del año", precisó.

La inauguración de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado, en Metapa de Domínguez, Chiapas, reafirma la cooperación entre México y Estados Unidos para avanzar en la erradicación de esta plaga. Su producción iniciará con 30 millones de moscas… pic.twitter.com/PFBDXeGynm— Columba López (@columbalopezg) July 1, 2026

El funcionario dijo que la próxima semana serán convocados por Senasica para una reunión y definir la estrategia nacional contra el gusano barrenador del ganado.

"La solución es la mosca estéril, necesitamos más moscas estériles recordando que cuando se quedó en latencia la plaga en los años 90s se soltaron 500 millones de moscas semanales, al final del año tendremos 200 millones y estamos por debajo de la cifra que necesitamos", añadió.

El funcionario reconoció que Senasica está realizando diferentes pruebas y esperara que pronto haya buenas noticias.

Hasta el momento se tienen registrados 74 municipios de Jalisco afectados con el gusano barrenador, los cuales se ubican principalmente al Sur del estado.

En Metapa de Domínguez, Chiapas, con recursos del gobierno de Estados Unidos y México, construimos una Planta para producir moscas estériles que acaben con el Gusano Barrenador que tanto afecta al ganado. Esta es una muestra de trabajo conjunto, de cooperación para el desarrollo… pic.twitter.com/xJ3dcnUfeT— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 28, 2026

Esta semana se inauguró en la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, Chiapas que tendrá una capacidad de producción de 100 millones de moscas semanales y que fue construida con apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Durante el corte de listón la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro el verdadero significado de esta alianza:

La cooperación para el desarrollo es "sumar capacidades, compartir conocimiento, fortalecer nuestras instituciones y construir soluciones comunes frente a desafíos que compartimos. Es reconocer que existen objetivos que solo pueden alcanzarse mediante el trabajo conjunto, el diálogo y la confianza mutua", expresó la Mandataria.

JM