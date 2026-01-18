Este domingo 18 de enero, el ayuntamiento de Tlaquepaque dio a conocer que, debido a los trabajos de mejoramiento urbano que se llevan a cabo en la calle Hidalgo, en el centro histórico y corazón del Pueblo Mágico, la estación del sistema Mi Bici ubicada en el cruce de Hidalgo y 5 de Mayo permanecerá inhabilitada durante cuatro días.

ESPECIAL

Lee también: Jalisco registra cerca de 2 millones de cambios de propietario de vehículos en 2025

Los usuarios podrán entregar y tomar bicicletas en estaciones cercanas

La estación será retirada mañana, lunes 19, y hasta el próximo jueves 22 de enero, periodo en el que se llevarán a cabo labores de remozamiento en la zona como parte de un proyecto impulsado por el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, detalló.

Durante estos días, las personas usuarias podrán entregar y tomar bicicletas en estaciones cercanas, localizadas a pocas cuadras del punto intervenido. Las estaciones alternativas disponibles son: Juárez y Progreso; Obregón y Donato Guerra; Emilio Carranza y Zaragoza.

ESPECIAL

Te puede interesar: Regresa al Bosque La Primavera la venada cola blanca rescatada

La estación de Mi Bici será reinstalada en el mismo punto

La alcaldía afirmó que una vez concluidas las obras en el cruce de Hidalgo y 5 de Mayo, la estación de Mi Bici será reinstalada en el mismo punto, en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco.

ESPECIAL

"Cabe señalar que la calle Hidalgo es una de las principales vialidades de acceso a la estación Tlaquepaque Centro de la Línea 3 del Tren Ligero, por lo que los trabajos buscan mejorar la movilidad y el entorno urbano de esta zona de alta afluencia", finalizó la autoridad municipal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS