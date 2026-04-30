Pablo Lemus firma iniciativa de ley para impulsar beneficios de niñas y niños en Jalisco

En el marco del Día de la Niña y del Niño, y con el objetivo de fortalecer las acciones del Gobierno del Estado en favor de la salud y movilidad de las infancias en la Entidad, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, firmó una iniciativa de ley para su presentación ante el Congreso local, "a fin de dar carácter constitucional al transporte público gratuito, el servicio de salud universal para la niñez y atención integral para las infancias sordas".

Durante la firma de este documento, Lemus Navarro celebró la oportunidad de que estos derechos queden protegidos y garantizados en la Constitución del Estado de Jalisco , para cada niña y niño jalisciense.

"Hace algunas semanas presentamos un programa estatal en Jalisco para que las niñas y niños de nuestro estado tengan transporte público gratuito. Adicionalmente a ello, hemos presentado también un programa de salud universal gratuita para nuestras niñas y niños", afirmó.

"Ambos programas son únicos en la República Mexicana, ningún otro estado tiene un programa como estos. Adicionalmente a estos dos programas, que también sea incluida la atención integral para las infancias sordas", añadió el mandatario estatal.

Las legisladoras y legisladores de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local aseguraron que respaldarán que estos programas sean derechos reconocidos por la normatividad estatal. Por ejemplo, José Luis Tostado Bastidas, coordinador de la fracción de MC en el Congreso del Estado, signó esta iniciativa y reafirmó la necesidad de fortalecer los servicios, derechos y garantías de las infancias en Jalisco.

De esta forma, respaldó los planteamientos e iniciativas del Gobernador del Estado , Pablo Lemus, para que las niñas y niños de Jalisco cuenten con derecho de crecer felices, en entornos que los protejan e impulsen a ser buenas y buenos ciudadanos: "Gobernador, quiero agradecer la presentación de estas iniciativas, reconocerlas y hacer público el compromiso de la bancada de MC, no solo acompañarlas, sino hacer todo el trabajo de gestión en el Congreso para que estas iniciativas reconozcan el valor de lo que más nos importa en Jalisco, las niñas y los niños del Estado", afirmó Tostado Bastidas.

En el marco de este encuentro el Gobernador, Pablo Lemus, recordó que ya hay derechos que son protegidos por la Constitución del Estado, como el acceso universal para que las niñas y niños que padezcan diabetes o cáncer infantil, obtengan sus tratamientos y medicamentos de manera gratuita.

Además, recordó que la entrega de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar a todas las niñas y niños de educación básica, desde preescolar, primaria y secundaria, ya es un derecho protegido por la Constitución del Estado de Jalisco.

Durante la firma también estuvieron presentes las legisladoras de MC, Gaby Cárdenas, Mónica Magaña, Alejandra Guiadans, Ana Hernández, Verónica Jiménez, Celenia Contreras, Montse Pérez, Adriana Medina y Luis Octavio Vidrio.

SV