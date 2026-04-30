¿Cuánto se hace de Guadalajara a Ciudad de México?

Guadalajara y la Ciudad de México son dos de las urbes más importantes del país, y con frecuencia funcionan como destinos recíprocos cuando se planea un periodo vacacional o una salida breve de la rutina. Sin embargo, al considerar un traslado entre ambas, suele surgir la duda sobre cuál es la distancia que las separa y cuánto tiempo se hace de recorrido, factores que varían según la ruta que se elija.

Cuando se dispone de días de descanso, romper con las actividades cotidianas se vuelve una prioridad, especialmente si implica salir del lugar donde se vive. En este contexto, muchos habitantes de Guadalajara optan por viajar fuera de Jalisco, ya sea para visitar a familiares en otras entidades o para explorar nuevos destinos. Entre las opciones más recurrentes, la Ciudad de México destaca como uno de los lugares preferidos.

¿Cuál es la distancia entre Guadalajara y la Ciudad de México y cuánto tiempo se hace?

Desde Guadalajara a la Ciudad de México hay una distancia de alrededor de 550 km. Para llegar, Google Maps indica que hay dos vías por tierra, siendo la primera por la carretera 15D, también conocida como la autopista México-Guadalajara; dicha ruta incluye casetas, y tomarla puede llevar alrededor de 5 horas y 41 minutos a 6 horas y 49 minutos.

Según la Inteligencia Artificial (IA), el tiempo aproximado que se hace de Guadalajara a Ciudad de México por carretera depende del medio de transporte y las condiciones del tráfico:

En auto: La duración promedio es de entre 5.5 y 7 horas y la ruta habitual es la autopista México 15D (de cuota), vía Tepatitlán, Lagos de Moreno, León y Querétaro.

La duración promedio es de entre 5.5 y 7 horas y la ruta habitual es la autopista México 15D (de cuota), vía Tepatitlán, Lagos de Moreno, León y Querétaro. En autobús: La duración es entre 6 y 7.5 horas, con salidas frecuentes desde Terminal Zapopan o Nueva Central de Autobuses de Guadalajara (ETN, Primera Plus, etc.)

La duración es entre 6 y 7.5 horas, con salidas frecuentes desde Terminal Zapopan o Nueva Central de Autobuses de Guadalajara (ETN, Primera Plus, etc.) En avión: El vuelo directo dura alrededor de 1 hora 15 minutos sin contar tiempos de espera, que suman alrededor de 3 a 4 horas más.

Lugares de la CDMX que los viajeros de Guadalajara deberían visitar

Quienes viajan de Guadalajara a la Ciudad de México encuentran en la capital del país un punto que concentra una notable riqueza histórica, artística y cultural, reconocida como una de las más importantes de América Latina. Su diversidad de espacios permite recorrer distintos momentos de la historia y apreciar múltiples expresiones culturales en un mismo lugar. Entre los puntos más representativos se encuentran el Zócalo, considerado el corazón político y social de la ciudad; el Castillo de Chapultepec, con su valor histórico y arquitectónico; así como barrios como Coyoacán y Xochimilco, que conservan tradiciones y una identidad propia. A ello se suma el Museo Frida Kahlo, uno de los recintos más visitados por su relevancia artística.

La oferta cultural se complementa con una amplia variedad de museos, galerías y espacios dedicados a distintas disciplinas, lo que permite a los visitantes elegir entre propuestas que abarcan desde el arte clásico hasta expresiones contemporáneas. Esta diversidad convierte a la ciudad en un punto de referencia para quienes buscan experiencias culturales profundas y accesibles en distintos puntos del territorio urbano.

En el ámbito del entretenimiento, la Ciudad de México también destaca por su dinamismo. Existe una amplia selección de bares y cantinas que forman parte de la vida nocturna, junto con una agenda constante de actividades que incluye conciertos, obras de teatro, funciones de lucha libre, festivales y presentaciones en centros culturales. Estas opciones se mantienen activas durante toda la semana, lo que facilita a los visitantes organizar su estancia con múltiples alternativas de ocio y esparcimiento.

Gracias a esta combinación de historia, cultura y entretenimiento, la capital ofrece una experiencia integral para quienes llegan desde Guadalajara, con opciones que se adaptan a distintos intereses y permiten aprovechar al máximo la visita.

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