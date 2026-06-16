Un accidente vial entre varios vehículos ocurrido esta tarde en la Carretera a Chapala dejó saldo de cuatro personas lesionadas.

El percance vial se registró en la Carretera a Chapala, con sentido a este último municipio, en el tramo entre la Arena VFG y el Circuito Metropolitano Sur, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Se trató de un percance múltiple entre varios vehículos, entre ellos, dos pesados y uno de estos era un automotor pesado de doble remolque, una camioneta de 3 toneladas con caja refrigerada y una camioneta tipo SUV.

El saldo es de cuatro personas lesionadas, tres en estado regular y un hombre que resultó con lesiones de regulares a graves debido a que terminó prensado.

Autoridades municipales acudieron hasta el punto para apoyar en la atención del accidente vial y de agilizar la circulación vial en la zona, ya que hubo complicaciones viales debido a que el percance obligó a cerrar el carril de baja circulación sobre la Carretera a Chapala.

Incluso, se emitió una alerta vial para la población que acude a la zona del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con el fin de que salgan con anticipación, así como considerar tiempos de traslado, rutas alternas para evitar las complicaciones viales y atender las indicaciones de las autoridades de seguridad.

Por lo pronto, las autoridades de Tlajomulco de Zúñiga refirieron que ya se encontraba circulando el tránsito vehicular sobre la zona.

NG