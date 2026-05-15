La tarde de este viernes la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) dio a conocer que, tras la localización de las tres personas que se hallaban desaparecidas en el lago de un hotel resort de Mascota, concluyeron ya las labores de búsqueda.

Los hechos ocurrieron ayer jueves alrededor de las 13:00 horas en el Lago de Juanacatlán, ubicado en el municipio de Mascota, y donde paseaban siete personas en una embarcación que, por causas desconocidas hasta ahora, comenzó a hundirse.

"Desde el reporte del percance, se mantuvo un operativo coordinado entre personal especializado en rescate acuático y buceo, autoridades municipales, corporaciones de emergencia de la región y buzos voluntarios que se sumaron a las labores de localización. Este viernes se reforzó el despliegue con la participación de 20 oficiales con entrenamiento especializado en rescate acuático y buceo, quienes realizaron inmersiones y barridos subacuáticos en distintos puntos de la laguna", recordó la Unidad Estatal.

Las maniobras de búsqueda se concentraron en un cuadrante aproximado de 10 metros, ubicado a cerca de 25 metros de la orilla, donde finalmente fueron localizadas este viernes las tres personas que permanecían desaparecidas.

Como resultado de estas labores:

A las 16:22 horas fue localizado el primer cuerpo.

A las 17:58 horas fue localizado el segundo cuerpo, correspondiente a una menor de un año de edad.

Finalmente, a las 18:42 horas fue ubicado el tercer cuerpo.

"Con ello, concluyen las labores de localización derivadas de este lamentable incidente. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco refrenda su solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas", señaló la UEPCBJ en un comunicado.

Los hechos se reportaron alrededor de las 13:30 horas de ayer jueves, cuando se informó que siete personas (cuatro adultos y tres menores de edad) realizaban un paseo a bordo de una lancha, la cual comenzó a hundirse por causas — hasta el momento — desconocidas.

Empleados del lugar lograron rescatar con vida a dos adultos y un menor, además del cuerpo de otro menor que también viajaba en la lancha. Con el hallazgo de las tres personas localizadas hoy viernes se confirma el conteo total de las personas quienes viajaban en la embarcación.

Los hechos deberán ser investigados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para determinar o descartar responsabilidades por lo sucedido, mientras que los cuerpos serán trasladado a las instalaciones regionales del Servicio Médico Forense, donde se espera sean reconocidos oficialmente por sus familiares.

MF