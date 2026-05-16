Agenda legislativa del PAN, centrada en la familia y el combate al crimen organizado

La familia y el combate al crimen organizado son dos de los principales ejes que marcan la agenda legislativa del PAN Jalisco en el Congreso del Estado, afirmó el coordinador de la bancada blanquiazul, Julio Hurtado. El partido atraviesa un proceso de redefinición mercadológica y reafirmación de los valores jaliscienses, marco en el que los diputados panistas locales trabajan en iniciativas bajo la estrategia presentada esta mañana por el presidente Juan Pablo Colín, titulada “Primero la familia”.

El legislador detalló que la agenda consiste en la defensa de la integridad económica, seguridad, educación y libertad. Además, la bancada panista ha presentado iniciativas para regular el acceso a internet, pantallas y celulares en horario escolar; adelantó que presentarán una ley en favor de la maternidad.

“Eso es lo que el PAN va a proponer: una alternativa para la vida, para que la mujer pueda optar por la vida. Y también otros que tiene que ver con los riesgos que hoy vive el país, como los temas de seguridad […]. Estar del lado de las familias, esa es nuestra visión y nuestro eje de trabajo: iniciativas que fortalezcan a la familia”, explicó.

Recalcó las labores en el combate al crimen organizado, penas para criminales y fortalecer la seguridad. “Acabamos de presentar esta ley que precisamente busca blindar de los criminales el proceso electoral, ¿porque hoy qué garantías tenemos que se persigan a los criminales si los criminales son los que están gobernando? Son ellos quienes toman las decisiones. Hay que blindarlo desde el tema institucional”.

“El tema penal no pasa por seguir inventando delitos. Para que las fiscalías y los juzgados cumplan con su trabajo, con que apliquen la ley. Estamos llenos de delitos y todos los días quieren aparecer nuevos. Ahora delitos contra los animales, ahora delitos contra no sé qué. No se trata de hacer crecer el catálogo de delitos, se trata de que los comisores de delitos sean procesados y sean llevados a la justicia”, concluyó.

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OB