Una mujer y tres hombres fueron detenidos por elementos de la Comisaría municipal de Tlaquepaque luego de ser sorprendidos mientras consumían presunto crystal en calles de la colonia Valle de la Misericordia.

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Los oficiales —policías del Agrupamiento Jaguares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio— realizaban un recorrido de vigilancia en el cruce de las calles Solidaridad y Emiliano Zapata cuando notaron a las cuatro personas consumiendo algún tipo de sustancia ilícita en la vía pública.

Estos intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron asegurados de inmediato en el lugar, informó la Comisaría. Luego de realizar la revisión de seguridad, conforme al protocolo, les encontraron tres envoltorios transparentes que contenían producto granulado con las características del crystal, así como una pipa.

CORTESÍA/COMISARÍA DE TLAQUEPAQUE

Por ello, los tres hombres, identificados como Luis Alberto 'N', Oswaldo 'N' y Marco Antonio 'N' de 48, 29 y 36 años de edad, respectivamente; y la mujer, Laura 'N' de 31 años, fueron remitidos al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, donde se determinará su situación legal y se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

Operativos contra narcomenudeo dejaron aseguramientos y detenidos en Tonalá y Tlaquepaque

Autoridades municipales, estatales y federales han implementado operativos y realizado detenciones en contra del narcomenudeo y de personas en posesión de drogas en los últimos días. Uno de estos casos fue dado a conocer la mañana de este jueves.

La Secretaría de Seguridad del Estado capturó, en conjunto con la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y la Comisaría de Tonalá, a integrantes de la banda "Los Paperos", presuntamente relacionada con robos y narcomenudeo en Tonalá.

Los sujetos, dos hombres y una mujer, fueron capturados en la colonia Prados de la Cañada, en dicho municipio, luego de que vecinos de la zona solicitaran apoyo a las autoridades sobre consumo y posible venta de drogas en planteles escolares.

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Tras el operativo, los uniformados aseguraron más de 100 dosis de aparente crystal, marihuana y piedra base de cocaína. La Secretaría informó que algunas de ellas se encontraban ocultas en envolturas de frituras, mientras que también localizaron alrededor de 30 pipas de vidrio.

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