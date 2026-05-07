Familias de desaparecidos acuden a toma de muestras de ADN a la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la jornada de toma de muestras de ADN como parte de los esfuerzos impulsados para realizar las confrontas genéticas y ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos.

Como parte de estas jornadas, acudieron Jesús Soto y su pequeño hijo Hugo, quienes desde temprana hora llegaron a las instalaciones del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU) en la Calzada Independencia, en busca de sumar su muestra para poder localizar a su esposa, Esmeralda Janeth Campos Murillo, hoy de 31 años, quien fue desaparecida por un grupo armado en abril de 2024 cuando salió a la tienda y no regresó, hace ya dos años. Dos años en los que no han recibido noticia alguna por parte de la Fiscalía de Jalisco.

Esmeralda Janeth Campos Murillo, hoy de 31 años, fue desaparecida por un grupo armado en abril de 2024 cuando salió a la tienda y no regresó. CORTESÍA

Vio el anuncio de la jornada en la página de FB del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y fue este jueves cuando se trasladó a la toma de las muestras con la esperanza de que puedan ser sumadas al registro nacional y que, mediante este, pueda localizar a su esposa.

"Yo siempre ando pendiente de lo que publican los colectivos porque tengo la esperanza de que, cuando tienen un hallazgo, quizá pueda encontrarla ahí. Pero ahora vi que publicaron la convocatoria, que además decía que podíamos traer a más familiares para que les hicieran la muestra, y así ampliar las posibilidades de encontrarlos. Y pues ahora sí que, con la información que tenga la FGR, tenga la oportunidad de tener más información, porque nos dijeron que las muestras no se van a quedar en lo estatal, sino que se van a ir a un registro federal, también con sus huellas y su rostro. Además nos trataron muy bien", contó Jesús.

El proceso, dijo, tardó alrededor de unos 40 minutos, que incluyeron el registro de sus datos y los de su hijo, así como de la información de Esmeralda, para posteriormente tomar una muestra de sangre que será clave para la obtención de ADN. Además, dijo, no es necesario que se tenga una denuncia ante alguna fiscalía por la desaparición de la persona, basta con presentarse, llevar una fotografía de la persona ausente, sus señas particulares e información general sobre el hecho para comenzar el proceso.

"Yo espero que con esta oportunidad sea ya más fácil encontrarla, ojalá que tengamos más posibilidades de encontrarla, con eso de que dicen que se harán cruces a nivel nacional, eso será una gran ayuda", finalizó Jesús.

Viaja desde Guanajuato para brindar su ADN

Marina Guadalupe también acudió a la toma de muestras este jueves. Viajó desde Guanajuato como parte de la promesa que le hizo a su mamá de continuar buscando a su hermano, Miguel Ángel Salazar García, desaparecido el 4 de octubre de 2019, hace ya casi siete años.

A Miguel Ángel lo sacaron de su casa sujetos armados poco antes de que saliera a llevar a su hija a la escuela. Él trabajaba entonces en una empacadora de frutas y como conductor en sus tiempos libres.

Marina cuenta que fue su madre quien comenzó la búsqueda de Miguel Ángel, a la par de ella, así como sus hermanas y hermanos. Pero ha pasado tanto tiempo que poco a poco ellos han tratado de retomar su vida, y sus trabajos les imposibilitan seguir buscándolo como desde el inicio, aunque todos y cada uno conservan la esperanza de volver a verlo.

Esa misma esperanza es la que mantuvo su madre hasta el último minuto, pues apenas hace un par de años falleció. Murió con la angustia de no saber dónde está Miguel Ángel, por qué se lo llevaron y a dónde se lo llevaron. Antes de partir, ella le pidió a Marina que por favor no dejara de buscarlo y que continuara lo que ella había comenzado.

Así, Marina, de la mano del colectivo de búsqueda al que se ha sumado y de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Guanajuato, se trasladó hasta Guadalajara para la toma de muestras, donde integrante a integrante fueron atendidas por el personal de la Fiscalía General de la República y de la escuela, con la esperanza de sumarse a la integración del registro nacional.

Para Marina, esta oportunidad también es muy importante, pues busca poder dar un cierre a casi una década de búsqueda incansable, ya que esta no es la primera vez que viaja a otra entidad para buscar a su hermano; lo ha hecho también en estados vecinos, como Michoacán, y en distintos reclusorios, anexos, hospitales, entre otros tantos espacios, hasta ahora sin conseguirlo.

“Mi mamá, que es la que compartía la información genética para localizar a mi hermano, hoy ya no está, y mi hermano tampoco pudo venir en esta ocasión, pero estoy yo, con toda la esperanza de ya encontrarlo”.

En este espacio también se tiene disponible información sobre las prendas halladas en el Rancho Izaguirre para que las familias en búsqueda puedan aportar y obtener más información en torno a ello, en busca de analizar la posibilidad de que sus seres queridos desaparecidos hubieran tenido relación con las víctimas que, desafortunadamente, llegaron a pisar este lugar.

Aunque Marina dijo no haber identificado alguna prenda, comentó que algunas de sus compañeras sí lo hicieron; ellas también son atendidas como parte de esta jornada.

"Yo no pierdo la esperanza de encontrarlo. A estas fechas, a estas alturas, que ha sido tan largo el tiempo que ha pasado, yo ya lo quiero encontrar, como sea que me lo regresen, que me digan dónde está. Pero ya tenerle un lugar a mi hermano, que tenga la certeza de que es mi hermano y que ahí está, que ahí voy a ir a platicar con él, ahí voy a ir a llorarle", finalizó Marina.

La jornada de toma de muestras de ADN y revisión de objetos hallados en el Rancho Izaguirre se llevará a cabo todavía este viernes 8 de mayo, de las 09:00 a las 14:00 horas y de las 15:00 a las 17:00 horas, en el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), ubicado en Calzada Independencia Norte número 111, en la Zona Centro de Guadalajara.

Las personas que pueden acudir a la toma de muestras de ADN son familiares directos en línea ascendente (padre y madre), descendientes (hijos e hijas) o lateral (hermanos y hermanas), no importa si no existe una denuncia por la desaparición de la persona. No es necesario ir en ayunas.

Al respecto de estas jornadas, la Fiscalía General de la República ha señalado que la toma de muestras genéticas representa una herramienta fundamental para la generación de perfiles que permitan fortalecer bases de datos y facilitar procesos de comparación e identificación humana, siempre bajo protocolos técnicos y de confidencialidad.

Al respecto, las instituciones participantes reiteraron la importancia de la participación ciudadana y del acompañamiento sensible y profesional hacia las familias que atraviesan procesos de búsqueda. Asimismo, se destacó que "estas acciones forman parte de un compromiso interinstitucional orientado a la justicia, la verdad y la atención integral a víctimas indirectas".

MF