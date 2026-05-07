Gabriela Cárdenas urge acelerar leyes de transparencia en Jalisco

La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez urgió al Congreso de Jalisco a destrabar la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia, al considerar que los retrasos legislativos debilitan las herramientas ciudadanas para exigir rendición de cuentas. La legisladora advirtió que, en medio de diversos casos de opacidad registrados en el país, resulta indispensable fortalecer la confianza en las instituciones públicas mediante un marco normativo sólido .

Cárdenas Rodríguez sostuvo que las disposiciones relacionadas con el acceso a la información no pueden permanecer rezagadas en el proceso legislativo, ya que cada día sin su aprobación limita la capacidad de vigilancia de la ciudadanía sobre el actuar gubernamental.

CORTESÍA.

Asimismo, respaldó el llamado del gobernador Pablo Lemus para concretar estas reformas y destacó que la creación de la nueva Agencia de Transparencia representa una oportunidad para otorgar certeza jurídica, fortalecer los mecanismos democráticos y garantizar la protección de datos personales en Jalisco.

La diputada enfatizó que para consolidar este nuevo modelo se requieren consensos entre los distintos poderes y fuerzas políticas , con el objetivo de asegurar que la Agencia opere con autonomía y capacidad técnica, libre de intereses partidistas.

“La transparencia no puede seguir esperando en un cajón del Congreso”, afirmó la legisladora, al señalar que este principio constituye una base fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en sus autoridades.

CORTESÍA.

SV