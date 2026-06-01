Con la finalidad de fortalecer la protección y garantía de los derechos humanos, el Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Población Prioritaria, puso en marcha una red de 11 kioscos digitales destinados a la recepción y atención de quejas y denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a estos derechos.

La estrategia contempla la instalación de estos módulos en espacios comunitarios y administrativos distribuidos en zonas estratégicas del municipio, con el propósito de acercar servicios de orientación, acompañamiento y canalización a la ciudadanía de manera más ágil y accesible.

Esta acción forma parte de una política pública orientada a reforzar la prevención, atención y protección de los derechos humanos , facilitando que las personas cuenten con canales directos y sencillos para exponer situaciones que requieran intervención institucional.

El kiosco digital es una herramienta tecnológica diseñada para facilitar a la ciudadanía la presentación de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades estatales o municipales.

Además, permite realizar trámites y consultas de manera accesible e intuitiva, y está disponible para toda la población.

La información recabada a través del kiosco se integra directamente al sistema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, lo que permite que el personal jurídico de la institución dé seguimiento de manera inmediata a las solicitudes y quejas recibidas.

Luz del Carmen Godínez González, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Zapopan para la instalación de este kiosco y la atención a las quejas presentadas ante la dependencia.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, explicó que este kiosco servirá para recibir las quejas que puedan presentarse durante y después del Mundial de Futbol.

"Son once los que se van a colocar estratégicamente. En Zapopan siempre hemos buscado la innovación", precisó.

Añadió que estos módulos informativos permitirán brindar mayor seguridad a los miles de visitantes que se esperan durante la justa deportiva .

"Yo creo que este legado nos va a servir mucho en otras dependencias y nos va a permitir conocer de viva voz de la gente las quejas", añadió.

CORTESÍA.

SV