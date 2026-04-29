Tlaquepaque aprueba campaña de integración familiar con trámites gratuitos

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprobó por unanimidad la puesta en marcha de la Campaña de Integración Familiar 2026, una estrategia que busca fortalecer los lazos familiares y brindar certeza jurídica a la población mediante facilidades en trámites del Registro Civil.

Durante la vigésima segunda sesión ordinaria de Cabildo, la propuesta, presentada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, recibió el respaldo total de los regidores. La campaña se desarrollará del 4 de mayo al 30 de junio en todas las oficialías del municipio.

Como parte de esta iniciativa, se ofrecerán trámites gratuitos como matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimientos de hijos. Con ello, se pretende garantizar derechos fundamentales como la identidad jurídica, así como el acceso a servicios de educación y salud para las familias beneficiadas.

En la misma sesión, el Cabildo autorizó la firma de un convenio de coordinación con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía.

Además, fueron turnadas a comisiones diversas propuestas de carácter social. Entre ellas destaca el proyecto “Mesa Interinstitucional: Mujeres transformando el futuro de San Pedro Tlaquepaque”, enfocado en impulsar la formación profesional, técnica y tecnológica de las mujeres.

También se analizará la iniciativa “Patitas en casa: red de acogida temporal y bienestar animal”, que busca promover la participación ciudadana en el cuidado y resguardo temporal de animales rescatados.

Por último, se enviará a estudio la propuesta “Red Cuidante”, que plantea la creación de brigadas institucionales para brindar atención integral a personas en situación de calle en el municipio.

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YC