Sobre Paseo Alcalde y el Jardín del Santuario, Guadalajara r ealizará este fin de semana el Festival de las Niñas y los Niños 2026, evento con el que autoridades municipales buscarán superar la asistencia de 30 mil personas registrada el año pasado, ya que será totalmente gratuito.

El festival se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche, así como el domingo 3 de mayo de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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Durante la presentación del evento, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer la convivencia comunitaria y generar espacios de desarrollo para la infancia dentro de la ciudad.

“Es importantísimo porque tiene un eco en sus vidas y en la comunidad. Cuando les ofreces experiencias que detonan su creatividad y los hacen sentir amados, es algo que alimenta su ser y les permite desarrollarse plenamente”, señaló.

Espectáculos infantiles y actividades gratuitas para celebrar el Día del Niño en Guadalajara

El festival contará con espectáculos como el show de circo de Doni Donito, el espectáculo de la Princesa Amira y sus amigos, presentaciones del mago Erick White y el concierto musical de Risaikuru , además de comparsas, actividades deportivas y presentaciones musicales infantiles.

Entre las atracciones también habrá juegos mecánicos, resbaladilla gigante, juegos de destreza, futbolito humano, go-karts y otras actividades recreativas dirigidas principalmente a niñas y niños.

La directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, Lorena Martínez Ramírez, explicó que el objetivo es consolidar un espacio familiar de convivencia y acceso gratuito al entretenimiento infantil.

Para el desarrollo del evento, autoridades municipales informaron que habrá un despliegue de elementos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara y personal de Protección Civil para poder atender la seguridad y logística del festival ante la asistencia esperada.

Guadalajara impulsa espacios públicos y convivencia para el desarrollo infantil

Verónica Delgadillo destacó que este tipo de eventos también buscan incentivar la apropiación del espacio público por parte de niñas, niños y familias.

“Cuando nuestros niños se apoderan de los espacios públicos, el espacio cobra otra dimensión. Cuando hacemos comunidad con ellos, les estamos enseñando valores. Queremos que vengan a habitar lo que es suyo, su ciudad Guadalajara”, expresó.

Según cifras del INEGI, más del 25% de la población de Guadalajara corresponde a niñas, niños y adolescentes, por lo cual las autoridades municipales señalaron que es de suma importancia garantizarles acceso a espacios seguros de recreación, convivencia y desarrollo comunitario dentro de las ciudades.

La alcaldesa hizo además un llamado a las familias para acudir preparados ante las altas temperaturas previstas durante el fin de semana.

“Va a haber mucha gente y eso es lo que queremos. Vénganse bien hidratados y con su gorrita para que no se nos vayan a insolar”, comentó.

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El Gobierno de Guadalajara señaló que el festival forma parte de las actividades organizadas para conmemorar el Día de la Niña y el Niño y reiteró que continuará trabajando junto con el Gobierno de Jalisco en actividades dirigidas a la infancia.

“Vamos a seguir cuidando y festejando a nuestras niñas y niños porque son el corazón de nuestra ciudad”, concluyó Delgadillo.

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