Alondra Fausto rinde protesta como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco

La diputada del PRI, Alondra Fausto de León, rindió protesta como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, cargo que ocupará desde este 1 de mayo hasta el 31 de octubre próximo.

La legisladora priista rindió protesta este miércoles en sesión solemne en el Congreso donde el diputado del PAN, Julio Hurtado, rindió su informe de actividades como presidente de la Mesa Directiva del Legislativo.

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Fausto de León consideró como "una gran responsabilidad y un gran honor" el que haya sido elegida como presidenta del Congreso de Jalisco y su compromiso es claro: impulsar el que haya consensos y diálogos entre las fracciones parlamentarias del Legislativo, con el fin de tomar las mejores decisiones y acuerdos para el pueblo jalisciense.

EL INFORMADOR/A. Navarro

"El diálogo total, escucha para lograr los mejores consensos para que le vaya bien al pueblo del Estado de Jalisco. Somos 8 fuerzas políticas y, a pesar de que es complejo lograr el consenso por las ideologías de cada partido, se va a buscar, dentro de todo, tomar las mejores decisiones para que le vaya bien a las y los jaliscienses".

Alondra Fausto dijo que, entre sus funciones como presidenta de la Mesa Directiva, buscará mantener el orden e institucionalidad de dicha instancia, representar al Congreso de forma adecuada, así como mejorar las relaciones públicas del Legislativo.

"Sostener a toda costa la institucionalidad que lleva la mesa; cuidar el orden, el desahogo de las sesiones; la representación, asistir a los eventos que se requieran, hacer relaciones para celebrar convenios que convengan para el bien común".

El Congreso de Jalisco tiene varios pendientes, como lo es la aprobación de la reforma judicial y las leyes secundarias en materia de transparencia.

Y aunque reconoce que hay sesiones en las que se ha complicado debido al debate entre las distintas fracciones parlamentarias, buscará que haya acuerdos, orden y consensos para poder impulsar las asignaturas pendientes.

"Si no han salido es por la pluralidad precisamente que tiene este Congreso: 8 fuerzas políticas en las que, en todo este tiempo, no se han podido poner de acuerdo para sacar estas reformas que van a marcar nuestro paso por la Legislatura".

¿Quién es Alondra Fausto?

La diputada priista es licenciada en Derecho con especialidad en Administración Pública en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara; también es egresada de la Maestría en Administración Pública por el INAP y ha cursado la Maestría en Gobierno y Política Pública por la Universidad Panamericana.

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En su trayectoria, Fausto de León ha sido jefa de Departamento en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y enlace parlamentario en el Congreso de la Unión entre 2021 y 2024, periodo de la anterior legislatura federal.

Dentro del Congreso local, Alondra Fausto ha sido presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana y vocal de las comisiones de Estudios Legislativos y Reglamentos, así como de Seguridad y justicia.

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