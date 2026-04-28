Congreso de Jalisco concreta relevo en la JUCOPO tras informe de actividades

La coordinadora del PRI en el Congreso de Jalisco, María del Refugio Camarena, presentó su informe de actividades como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2025 al 30 de abril de 2026, formalizando el relevo en dicha instancia.

Durante la sesión, el diputado Julio César Hurtado, nuevo coordinador panista en el Legislativo estatal, rindió protesta como nuevo integrante de la JUCOPO y asumirá la presidencia del órgano colegiado para el siguiente periodo.

Julio César Hurtado rindió protesta como nuevo integrante de la JUCOPO

La gestión reportó una efectividad del 96.6% en el desahogo de la agenda legislativa. Según los datos, de 179 asuntos recibidos, se concluyeron 173 y un total de 6 permanecen en trámite.

Además, durante el periodo de la priísta realizaron 6 sesiones públicas y 48 reuniones previas y en dichos trabajos derivaron 39 acuerdos internos y 16 acuerdos legislativos, todos aprobados por unanimidad por parte de los integrantes de la Jucopo.

También se alcanzaron consensos para la aprobación de las tablas de valores catastrales, las Leyes de Ingresos de los 125 municipios y el Presupuesto de Egresos estatal, aprobados durante el mes de diciembre pasado.

Como parte del ejercicio de rendición de cuentas, comparecieron 22 secretarías de Estado, la Contraloría, la Procuraduría Social y organismos como SIAPA e IPEJAL, con un total de más de 47 horas de trabajo acumulado ante el Pleno y comisiones legislativas.

Los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias reconocieron la conducción del periodo y destacaron la construcción de acuerdos y el respeto entre fuerzas políticas.

También se subrayó el respaldo técnico y operativo del secretario General del Congreso local en la modernización institucional y en programas de atención ciudadana.

Durante la sesión, se aprobó la realización de una sesión solemne el 29 de abril de 2026, la continuidad de la agenda de salud integral y el impulso a comisiones especiales en materia de transporte y verificación.

Al cierre, la diputada Cuquis Camarena agradeció la disposición de las y los legisladores para construir acuerdos y afirmó que continuará su trabajo legislativo desde su bancada.

YC