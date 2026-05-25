Tlaquepaque: Anuncian nuevas rutas para brindar transporte público a Santa Anita y alrededores

Este lunes la Secretaría de Transportes (Setran) dio a conocer la adecuación de nuevas rutas del transporte público para brindar servicio a las y los habitantes de colonias como Santa Anita, Ojo de Agua, Balcones de Santa Anita, Ponciano Arriaga y de la cabecera de la Delegación, así como a estudiantes y docentes de la Prepa UdeG de esta zona.

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"En atención y seguimiento a los acuerdos alcanzados con los vecinos, esta mañana iniciaron operaciones las nuevas rutas de transporte público que beneficiarán a dichas poblaciones", refirió la Setran en sus redes sociales oficiales. Se trata de las rutas A13 (C128A-v2) - Tren Ligero, C12, C127 A y C09.

Por ejemplo, la ruta C12 Tren Ligero saldrá de la calle 5 de mayo, en Santa Anita, y se dirigirá por Francisco y Madero hasta llegar a Abasolo, para después dirigirse por Aquiles Serdán hasta Camino Real a Colima, y de ahí al Periférico Sur, en la estación de tren del mismo nombre.

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Por su parte, la 127A Tren Ligero saldrá del Paseo del Prado en Villa Las Palmas, para continuar por Boulevard Chulavista, hasta llegar a avenida Grana para luego conducirse por Río de Janeiro.

Tomará posteriormente Boulevard del Cuervo y luego el Camino a San Sebastián El Grande, hasta llegar a la calle Constitución para tomar después Zaragoza.

Al llegar a 20 de Enero, continuará así hasta Morelos Oriente, para tomar por Juárez Poniente, luego por Agustín Rivera, Abasolo, Aldama y Aquiles Serdán, hasta llegar al Antiguo Camino Real a Colima.

Por esta última se conducirá hasta Colón hasta llegar a la lateral del Periférico Sur en la estación de tren. La propuesta de la C09 Santa Anita es que salga por el Centro Universitario Tlaquepaque (Prepa Santa Anita) , tome por Aquiles Serdán hasta el Antiguo Camino Real a Colima, hasta prolongación Colón, Comonfort, Colón y luego la Lateral del Periférico hasta la plaza comercial Centro Sur, donde se ubica la estación Periférico Sur del Peribús.

"Por su parte, la ruta C128A v2 vía larga, que llegará al Centro de la Ciudad, se encuentra en ajustes operativos y se normalizará su operación en el transcurso de esta semana", dijo la Setran.

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Así, a partir de este lunes, las y los habitantes de las colonias por las cuales estarán pasando estas rutas de transporte se verán beneficiadas por unidades que los podrán trasladar hasta el Periférico Sur, para conectar directamente con la Línea 1 del Tren Ligero y el Peribús, y a su vez, conectar en vías secundarias con otros sistemas de transporte, como las Líneas 1, 2 y 4 del Tren Ligero, el Peribús, Macrobús, y próximamente con la línea 5 al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

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