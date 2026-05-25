Los trabajos para la instalación de lo que será el FIFA Fan Festival en Guadalajara, el cual forma parte del Mundial de Futbol 2026 que tendrá a la ciudad como una de las sedes de la justa deportiva, avanza de la mano de las autoridades tapatías y de la misma Federación Internacional de Fútbol.

El FIFA Fan Festival en Guadalajara se ubicará en el corazón del Centro de Guadalajara, teniendo entre sus principales sedes las inmediaciones de Plaza de Armas y Plaza Liberación, por lo cual ya comenzó el cierre de estos espacios para la instalación de escenarios, pantallas y stands.

Sin embargo, el montaje incluye también diversos cierres de calles, que incluyen la restricción no solo peatonal, sino también de vehículos, por lo cual se insta a las personas que buscan circular en estos entornos a buscar vías alternas a la circulación.

Cierres viales en el Centro Histórico de Guadalajara

Por ejemplo, se ha cerrado el paso peatonal sobre la calle José María Morelos, entre Paseo Alcalde y Ramón Corona, de la misma forma que la Plaza Liberación, por lo que, para llegar al otro extremo, hacia el Teatro Degollado, es necesario tomar la calle Hidalgo o la avenida Juárez.

La calle Morelos todavía (y hasta nuevo aviso) se mantiene abierta desde Ramón Corona y hacia la Calzada Independencia.

También se ha cerrado el paso a la circulación sobre la Calle Ramón Corona desde la avenida Juárez. Las personas que circulan por Juárez no pueden dar vuelta a la derecha para tomar esta vía, por lo que la única opción disponible para girar a la derecha son las calles Degollado (que se convierte en peatonal en la calle Morelos), y la calle calle Ocampo, tres cuadras arriba del Paseo Alcalde.

Las personas que caminan por la calle Pedro Moreno no podrán hacerlo de manera continua, pues sobre el paseo Alcalde también se están montando algunas estructuras. Las personas que caminan por Pedro Moreno con rumbo a la Calzada Independencia deben girar a la derecha por el Paseo Alcalde hasta Vallarta, para rodear el montaje y caminar por la orilla hacia la izquierda con rumbo a Pedro Moreno para así continuar la caminata.

El acceso a la recaudadora 00, ubicada en Ramón Corona y Pedro Moreno se mantiene abierto al público, pero solo se puede llegar a ella a pie.

Es importante destacar que solo se mantiene abierto el ingreso y salida de la Línea 3 del Tren Ligero en la Estación Guadalajara Centro de la calle Pedro Moreno. El acceso de la Plaza de Armas se encuentra temporalmente cerrado por los montajes del FIFA Fan Festival, y permanecerá cerrada hasta la finalización de la justa deportiva.

Se recomienda a la población tomar en cuenta los cierres mencionados para tomar las medidas necesarias y llegar a tiempo a sus traslados.

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NA