Prometen multas a placas foráneas en Jalisco por este motivo

Recientemente se ha impuesto una nueva medida de control para automovilistas que no son originarios de Jalisco, ya que, debido a los convenios impulsados por el gobierno del Estado, tienen el objetivo de evitar que los conductores foráneos evadan multas.

Estas medidas ya han comenzado a aplicarse, especialmente para autos pertenecientes a estados con convenio activo en Jalisco. Durante el pasado mes de abril, se puso en vigor la estrategia que busca controlar y cobrar infracciones, fotoinfracciones y demás obligaciones vehiculares para aquellos que circulan la entidad entidad federativa.

Así funcionan las multas para vehículos con placas foráneas en Jalisco

Este nuevo sistema intercambia información automáticamente entre los gobiernos estatales , pues, anteriormente, los automovilistas con placas foráneas podían acumular multas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sin liquidarlas, ya que no existían métodos para realizar los cobros fuera de la zona.

Este es el nuevo proceso:

La autoridad detecta la infracción

Se registra la multa de forma digital

Jalisco envía la información al estado originario de la placa

El adeudo se muestra en el historial vehicular del automovilista

Como consecuencia, el amonestado podría tener problemas al momento de hacer trámites como:

Refrendo

Renovación de placas

Verificación vehicular

Pagos administrativos

Hasta ahora, el único convenio es con Guanajuato , no obstante, ya se confirmó que Michoacán también formará parte de este nuevo mecanismo. Además, el Estado de México y Oaxaca son otros de los estados que se espera que se sumen a la iniciativa de coordinación fiscal.

¿De cuánto son las multas para autos foráneos?

El monto de las infracciones depende de la falta. Por ejemplo, si un conductor no cuenta con la documentación obligatoria, es decir, pase temporal y verificación vigente, la sanción puede variar de mil 131 a 2 mil 375 pesos.

En varios casos las autoridades viales pueden mandar el vehículo a corralón, si es que continúa circulando sin hacerse cargo de su situación correspondiente.

Por otro lado, accesorios para decorar las placas como marcos decorativos, acrílicos, entre otros, pueden generar infracciones de hasta 20 mil pesos si estos obstruyen letras, números, códigos de seguridad, etc.

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