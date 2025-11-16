Tlajomulco reintegra a un cernícalo americano tras proceso de recuperación

Este domingo 16 de noviembre, el Ayuntamiento de Tlajomulco dio a conocer que especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) llevaron a cabo la reintegración a la vida libre de un cernícalo americano (Falco sparverius), luego de completar su proceso de recuperación en la Unidad.

El ejemplar fue entregado al personal de la URFST tras ser localizado lesionado, presuntamente por haber chocado contra alguna estructura dentro de instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, personal del CUTlajo trasladó al ave a la Unidad para su valoración, informó la alcaldía.

El cernícalo no podía volar temporalmente

“Durante la revisión veterinaria se determinó que el cernícalo presentaba un impacto leve que le impedía volar temporalmente, por lo que permaneció bajo observación y cuidados especializados, incluyendo alimentación controlada a base de pequeños roedores. Tras algunos días y una vez comprobada su recuperación total, el ave fue reintegrada a la vida libre en el Cerro Viejo, en el ejido de San Miguel Cuyutlán”, señaló la dependencia mediante un comunicado.

El cernícalo americano es una especie de halcón ampliamente distribuida en el continente. Durante la temporada de migración, muchos ejemplares se desplazan desde Canadá y Estados Unidos hacia México en busca de climas más templados. Esta especie cumple un papel ecológico fundamental, ya que se alimenta de insectos, pequeños mamíferos, aves y reptiles, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas, explicó la autoridad.

Algunas aves pueden sufrir agotamiento o accidentes

Añadió que, debido al esfuerzo que realizan durante sus recorridos migratorios, algunas aves pueden sufrir agotamiento o accidentes al impactar contra estructuras urbanas o vehículos. Por ello, la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM) exhortó a la ciudadanía a no adquirir ni mantener aves rapaces u otras especies silvestres, con el fin de prevenir el tráfico ilegal y fomentar su conservación.

“Asimismo, se invita a reportar cualquier ejemplar lesionado o debilitado a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, al teléfono 33 31 38 30 98, para que reciba atención especializada y pueda ser reintegrado de forma segura a su hábitat natural”, finalizó la alcaldía en el comunicado.

