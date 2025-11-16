El glampig "secreto" de Guadalajara para disfrutar un otoño inolvidable

Ha llegado el otoño a Guadalajara, y el frío ya es una realidad en las mañanas de la ciudad, y cuando el sol se pone por las tardes. Las temperaturas comienzan a descender, y han llegado también las épocas de los suéteres y las bufandas, de los abrigos resguardados todo el año, y la necesidad del café matutino como un soplo de vida dentro de la garganta.

El frío lleva a las personas a los bosques, a la naturaleza, a ese olor y esa sensación de apertura bajo las estrellas que sólo se percibe cuando uno se encuentra alejado de las ciudades, en medio del silencio, la cantaleta del viento, la infinidad de la noche y el crepitar de las ramas en la lumbre de la fogata.

Un glamping de lujo dentro de Guadalajara

Jalisco está lleno de bosques y paisajes de ensueño para los amantes del senderismo y las noches largas en la intemperie, experiencia que ha adquirido un aire distinto desde la llegada del "glamping" o campamentos de lujo con todas las comodidades de un hotel, pero al aire libre, y rodeado de árboles.

Dentro de Guadalajara, en el bosque de la Primavera, Conecta Glamping ofrece una experiencia inolvidable para disfrutar de una noche estrellada dentro de la zona metropolitana, con el horizonte de Guadalajara lejos en el cielo, en una casa de campaña con forma de domo, jacuzzi al aire libre, y demás comodidades para una vivencia más romántica.

El glamping está ideado para parejas, debido a que la ocupación máxima dentro de los espacios es tan solo para dos personas. Cuenta con actividades como atardeceres, paisajes, animales en un entorno seguro y cómodo donde hacer ciclismo de montaña, hiking, caminatas, entre otras.

Conecta Glamping se encuentra dentro del Bosque de la Primavera, en la Prolongación Mariano Otero, a menos de media hora de Periférico Sur. El lugar cuenta con tres espacios distintos -Glampig Roble, Glamping Pino y Glamping Caoba- con amenidades diferentes, que puedes consultar en su página oficial.

El Bosque de la Primavera: el respiro de la ciudad

A solo 30 minutos del centro de Guadalajara, el Bosque de la Primavera es el refugio natural más cercano y más querido por los tapatíos. Se puede llegar por la carretera a Nogales o por Avenida Mariano Otero, y al cruzar sus límites uno siente que la ciudad se disuelve. Este bosque de más de 30 mil hectáreas es el pulmón verde del valle, un santuario donde habitan venados, linces, tlacuaches y decenas de especies de aves.

Durante el otoño, sus encinos cambian de tono y las lomas adquieren matices ocres y dorados. Las aguas termales de Río Caliente y sus senderos para bicicleta y caminata ofrecen un escape ideal para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado. Al amanecer, la neblina se posa sobre los caminos como una manta ligera, y el aire huele a madera, a pino y a tiempo detenido.

MF