El Gobierno de Tlajomulco dio a conocer este jueves que reforzó el programa permanente "Bacheando Ando" con más personal, maquinaria y jornadas nocturnas para ampliar la capacidad de atención y reducir las molestias a la población.

Lo anterior es impulsado con una inversión de 200 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer las acciones permanentes de conservación de vialidades y atender una de las principales demandas ciudadanas durante el temporal: la reparación de baches.

Durante la presentación del reforzamiento del programa, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que el municipio no esperará a que concluya la temporada de lluvias para intervenir las vialidades y anunció la incorporación de cinco nuevas cuadrillas de Obras Públicas, que se suman a las cuatro existentes de Servicios Públicos, además de equipos nocturnos que atenderán las principales avenidas cuando disminuya el flujo vehicular.

"Hoy arrancamos la campaña ‘Bacheando Ando’. Y esta campaña se trata de una inversión de 24 millones de pesos para irnos a todas las calles prioritarias que ahorita están afectadas aquí en la Zona Valle, en la zona Centro, Valle Sur y Valle Norte, para darle con toda la fuerza", afirmó el munícipe.

Gerardo Quirino dio el banderazo de salida del programa "Bacneando Ando" en Tlajomulco. ESPECIAL

"Tenemos cuatro cuadrillas ya de Servicios Públicos; se suman cinco cuadrillas más para el turno normal y dos cuadrillas que estarán trabajando de manera ardua y ampliada por la noche. Mientras la gente descansa, vamos a estar jalando; jalando duro para mandar un mensaje de que vamos a dar, hasta el límite de nuestros alcances, todos los esfuerzos, todos los recursos y todo el corazón por nuestra gente y por nuestra tierra", añadió.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que el reforzamiento del programa tiene como propósito responder de manera inmediata al deterioro que provoca el temporal; sin embargo, indicó que esta estrategia representa únicamente la primera etapa de un plan mucho más amplio que permitirá recuperar de manera integral las vialidades con mayor rezago en el municipio.

"Esto es para atender la necesidad inmediata, pero, posterior a que baje un poquito el temporal, por ahí de agosto y septiembre, vamos a empezar una campaña masiva de recuperación de calles. Vamos a hacer casi 360 mil metros cuadrados con asfalto, vamos a recuperar vialidades, vamos a recuperar la parte de alumbrado", señaló.

"Hay colonias que tienen mucha demanda, mucha necesidad; un ejemplo son las etapas de Chulavista. Ya barrimos con todo Santa Fe. Le vamos a entrar ahora a Chulavista; traemos las etapas faltantes de Santa Fe, traemos las luces, toda la parte de Valle de Tejeda, traemos también Lomas del Sur; todo Real del Valle también es una demanda importante, la parte de Eucaliptos y todas las zonas, sobre todo Valle Norte. Casi 360 mil metros cuadrados equivalen a 55 kilómetros. Entonces, en agosto y septiembre ustedes van a ver máquinas por toda la zona Valle Norte, Valle Sur y la parte de Real del Valle, y con esto vamos a sumar casi 200 mil metros cuadrados", añadió.

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El funcionario informó que el operativo incorpora alrededor de quince nuevos equipos especializados, entre vibrocompactadores, rodillos, camiones y petrolizadoras, con lo que se fortalecerá la capacidad operativa para atender los reportes ciudadanos y realizar intervenciones de mayor profundidad en distintos puntos de Tlajomulco.

Por último, Gerardo Quirino recordó que estas acciones se suman a las inversiones que ya se han realizado en comunidades tradicionales y en Santa Fe, por lo que la inversión acumulada en calles y avenidas alcanzará alrededor de 300 millones de pesos, consolidando una estrategia de largo alcance para dignificar la movilidad y mejorar la calidad de vida de las familias tlajomulquenses.

El dato:

El programa incorpora alrededor de 15 nuevos equipos especializados, entre maquinaria pesada y vehículos, para fortalecer la atención al bacheo.

La estrategia de mantenimiento dará paso, a partir de agosto, a un programa de rehabilitación integral de vialidades con una inversión cercana a 200 millones de pesos.

Con las inversiones ya ejecutadas y las que iniciarán en los próximos meses, Tlajomulco proyecta destinar alrededor de 300 millones de pesos para la recuperación de calles y avenidas en distintas zonas del municipio.

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OB