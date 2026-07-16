Luego de que la Secretaría de Salud Jalisco reconociera que existe un incremento en cuanto a las enfermedades intestinales en la ciudad, la dependencia estatal emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para el uso adecuado del agua, en el marco de la crisis por agua turbia que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El objetivo, expresó, es prevenir las enfermedades gastrointestinales que además suelen repuntar en la temporada de calor, por lo cual, dijo, las medidas emitidas contribuyan a reducir el riesgo de adquirir estos padecimientos.

"Las enfermedades gastrointestinales suelen aumentar, de manera considerable, en la temporada de calor, debido a que las altas temperaturas aceleran la descomposición de alimentos y la proliferación de bacterias, virus y parásitos, sin embargo, mantener la higiene y otros cuidados ayuda a limitar los contagios", refirió la dependencia en un comunicado.

Ante ello, mencionó que para reducir el riesgo de enfermedades diarreicas, destaca, por ejemplo, la práctica de hábitos de higiene para el manejo de alimentos y extremar los cuidados si las comidas se realizan fuera del hogar.

"Elegir establecimientos en donde sea visible que se cuidan estas medidas de higiene", indicó Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Estado de Jalisco.

Municipios afectados y relación con la crisis de agua

La dependencia señaló que a través de la vigilancia epidemiológica, la SSJ ha identificado un repunte en las enfermedades gastrointestinales reportadas en las unidades de salud en seis municipios del Área Metropolitana , que son Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

"Se registró el mayor aumento en El Salto, con 69%, y el menor aumento en Zapopan, con 10%", dijo.

Ayer, este medio de comunicación dio a conocer que, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, en Jalisco se tuvo un incremento de más de cuatro mil casos de enfermedades intestinales en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico semanal, emitido por la autoridad federal, al cierre de la semana epidemiológica 26, reportada al pasado lunes 13 de julio, se registraron en Jalisco 108 mil 826 casos de infecciones intestinales. Es decir, en promedio, este año se han confirmado 598 casos diariamente en Jalisco.

En comparación, en la misma semana epidemiológica de 2025, la Secretaría de Salud Federal reportaba apenas 104 mil 290 casos, es decir, hubo cuatro mil 536 casos más de este tipo de enfermedades en lo que va de este 2026; esto sin considerar causas como la amebiasis o la salmonelosis, que se registran en etiquetas distintas.

"Otras medidas importantes incluyen lavarse adecuadamente las manos antes de comer y después de ir al baño, beber agua purificada y no ingerir agua de la llave, así como usar agua purificada para el lavado de dientes", refirió la Secretaría de Salud Jalisco.

Puntualizó que en caso de que el agua no sea de buena calidad, es decir, si presenta coloración o sedimentos, "lavar y desinfectar frutas y verduras y usar plata coloidal u otro desinfectante", cocer muy bien carnes rojas, pollo, pescados y mariscos, y mantener en refrigeración alimentos que no se consuman para evitar su descomposición.

Sin embargo, y aunque persiste en la ciudad una crisis por el agua de mala calidad que llega a más de 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, ha descartado que los incrementos en este tipo de enfermedades puedan ser relacionados con esta situación, por lo cual no es posible solicitar a la Federación la emisión de una Alerta Sanitaria respecto del agua suministrada por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), como han insistido diversas asociaciones civiles y organizaciones.

¿Qué se recomienda hacer para evitar estas afectaciones?

Como parte de las recomendaciones compartidas, el secretario de Salud Señaló que debe evitarse la contaminación cruzada, evitando cortar o picar alimentos crudos y cocidos en la misma tabla, lavar bien los utensilios con que se preparan los alimentos, evitar la proliferación de moscas y otros insectos en la cocina, y tapar adecuadamente los botes de basura.

Pérez Gómez invitó a la población a seguir estas medidas que, afirmó, son sencillas y muy eficaces para proteger a las familias y prevenir infecciones y malestares estomacales, y en el caso de las diarreas, afectan mayormente a niños y personas de la tercera edad.

En caso de presentar síntomas como dolor estomacal, fiebre, diarrea, náuseas o vómito, acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana y evitar automedicarse, pues esta simple acción puede encubrir enfermedades y complicarlas.

Además, resaltó la autoridad estatal, debe cuidarse la hidratación para evitar complicaciones en personas vulnerables.

Para más información, está disponible la Línea Salud Jalisco al número telefónico 33-3823-3220, con servicio los siete días de la semana, donde pueden recibir orientación de estas u otras enfermedades, así como la ubicación de los centros de salud.

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