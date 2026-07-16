El Gobierno del Estado, a través de diferentes dependencias como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación, impulsa el uso de la inteligencia artificial (IA) en las aulas. La titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, dijo que se tiene un gran compromiso de formar estudiantes preparados con el uso de estas nuevas tecnologías para que sigan siendo creativos, innovadores y generen valor.

Reconoció que la IA también representa un desafío donde el reto mayor son las personas. "No debemos olvidar que lo más importante que tenemos todos en este momento y nuestra mente es que debemos seguir fortaleciendo la inteligencia humana, que es la que gobierna la inteligencia artificial", indicó durante su discurso en la inauguración de las Jornadas de Inteligencia Artificial realizadas en el Iteso.

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El impacto del uso de la IA en el sector educativo de Jalisco

Comentó que la inteligencia humana ayuda a formar el pensamiento crítico, la ética, la responsabilidad, fomenta la creatividad y el trabajo en equipo. "Esto es parte de lo que nos distingue como sociedad y nos ha permitido crecer y nos permitirá seguir creciendo a lo largo de los años en la medida en que sigamos enfocando en ello", comentó. Dijo que se están preparando para recibir las futuras tecnologías, como liberarlas, cómo gobernar, cómo ser más productivos, cómo ser mejores personas a través de ellas.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que en el sector educativo también se está utilizando esta herramienta. Detalló que desde el año pasado más de mil docentes jaliscienses fueron capacitados en el uso de inteligencia artificial (IA). El funcionario dijo que los docentes recibieron el taller intensivo de Gemini Academy que se llevó a cabo en coordinación con Google for Education, una iniciativa para fortalecer el uso ético, pedagógico y creativo de la inteligencia artificial en el aula.

La meta es que el 100 % de las y los trabajadores usen la IA

Flores Miramontes informó que se espera llegar a la meta para que el 100 por ciento de las 80 mil personas que trabajan en educación, frente a grupo, se formen en este rubro, tanto para instituciones públicas como privadas. Explicó que la capacitación de las y los maestros en nuevas tecnologías impactará en el desarrollo educativo y social de niñas y niños de educación básica.

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"Este ciclo escolar fue un año donde ya incursionamos fuertemente en temas de inteligencia artificial; antes comenzamos a capacitar a grupos selectos de maestros, comenzamos a utilizar las tecnologías que nos brinda Google for Education, sus herramientas principalmente enfocadas a la educación, y este año ya lo generalizamos, este año ya fue incorporado a prácticas como los Consejos Técnicos Escolares, los proyectos integradores, entre otros", comentó.

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AS