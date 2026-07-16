Abren convocatoria al Registro Estatal de Víctimas a afectados por hechos violentos del 22 de febrero

A poco más de cuatro meses de los hechos violentos registrados en febrero pasado en torno a la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco (CEEAVJ) abrió la convocatoria para solicitar la inscripción al Registro Estatal de Víctimas.

A partir de la misma, las personas afectadas por los actos de violencia ocurridos del 22 al 25 de febrero en el Estado podrán acceder a las medidas de reparación integral del daño, informó este jueves el Gobierno de Jalisco.

La convocatoria está dirigida a tres grupos de la población: familiares de elementos de Seguridad Pública Estatal fallecidos en el ejercicio de sus funciones; niñas, niños y adolescentes que hubieran sufrido afectaciones en su desarrollo o estabilidad familiar; personas adultas mayores o dependientes que hayan perdido a su proveedor económico principal o persona cuidadora.

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Para iniciar el trámite, las personas interesadas deberán contar previamente con una carpeta de investigación abierta ante el Ministerio Público, en la que conste su calidad de víctima. El requisito es indispensable para acceder al proceso de atención que ofrece la Comisión.

El proceso de atención contempla la recepción de documentación, la validación del caso, la inscripción al Registro Estatal de Víctimas y la elaboración de un Plan de Reparación Integral que deberá ser aprobado por el Pleno de la CEEAVJ para proceder a su cumplimiento.

Cabe destacar que todos los trámites son gratuitos.

Las personas interesadas en obtener más información o iniciar su proceso de inscripción pueden acudir al Área de Primer Contacto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco (CEEAVJ), ubicada en la calle Francisco I. Madero #110, en la Zona Centro de Guadalajara, en un horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas.

También pueden comunicarse al número telefónico 33-1543-8809 o a través del correo electrónico pcontactoceeavj.sgg@jalisco.gob.mx, a través del cual recibirán orientación sobre los requisitos y el procedimiento correspondiente.

La convocatoria permanecerá abierta hasta las 17:00 horas del 30 de septiembre de 2026, en días hábiles de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas. Puede descargarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1-zT8YvwrM3mWBFU1VmdhnbHFTPuHQZp4/view?usp=drive_link .

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MB