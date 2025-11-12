Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Estas son las tiendas outlet en Guadalajara para aprovechar el Buen Fin 2025

Te compartimos cuáles son las tiendas que participarán en esta edición del Buen Fin; ubica la más cercana a tu localidad y aprovecha el fin de semana más barato del año

Por: Fabián Flores

Te daremos la información de las cinco mejores tiendas outlet en Guadalajara para que las visites y realices tus compras de ropa y calzado este Buen Fin. SUN / ARCHIVO

El Buen Fin es un programa, inaugurado en 2011, que busca incentivar la actividad del mercado interno, fomentar el comercio formal y apoyar la economía familiar, garantizando siempre el respeto a los derechos del consumidor. Durante esta temporada de ofertas y rebajas, tiendas que venden productos de marcas con descuentos permanentes (outlet) en Guadalajara, también participarán en esta edición anual. ¡Aprovecha los descuentos de este Buen Fin en productos con precios ya rebajados!

El Buen Fin tiene como propósito impulsar la prosperidad compartida. En el contexto actual, se alinea con la política económica del Plan México, promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la economía de las familias. Además, se busca fortalecer la colaboración institucional entre los tres niveles de gobierno y el sector privado, para fomentar el crecimiento económico.

Muchas personas en México esperan El Buen Fin para aprovechar las ofertas que los comercios y negocios ofrecen en diversos productos, como descuentos y meses sin intereses en celulares, pantallas, calzado, ropa, electrodomésticos y más, por lo que te compartimos cuáles son las tiendas outlet en Guadalajara que participarán en esta decimoquinta edición para que ubiques la más cercana a tu localidad y aproveches más y mejores ofertas.

Tiendas outlet en Guadalajara que participarán en el Buen Fin 2025

Outlet de 99 (Calificación en Google de 4.8)

Ubicación: Calle General Carlos Fuero 476, Magaña.
Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas; domingo de 10:00 a 15:00 horas

Usuarios mencionan que esta tienda cuenta con una gran variedad de prendas para toda la familia, de calidad y excelentes precios. También refieren que las y los vendedores son muy amables en su atención. La tienda cuentan con estacionamiento.

Outlet de 99 (4.8)

Ubicación: Calle Federico Medrano 1685, San Antonio
Horario: Lunes, martes, miércoles, jueves y sábado de 10:00 a 19:00 horas; viernes de 14:00 a 19:00 horas; domingo de 10:00 a 15:00 horas

Las y los clientes mencionan que esta sucursal cuenta con excelente atención y con destacado orden y limpieza.

Outlet Fashion Store (4.2)

Ubicación: Calle Pedro Moreno 665, Zona Centro.
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas; sábado de 10:00 a 19:00 horas; domingo, cerrado

Usuarios destacan de este establecimiento la atención al cliente y la calidad y variedad de la ropa. Además, mencionan que los precios son muy accesibles para las marcas tan buenas que manejan, como Levis, Tommy y Calvin Klein.

Mr. Outlet GDL (4.5)

Ubicación: Calle Gigantes 4457, Tetlán
Horario: Lunes a viernes de 10:30 a 19:00 horas; sábado de 10:30 a 16:00 horas; domingo de 11:00 a 15:00 horas

Clientes de este outlet resaltaron en reseñas de Google que las playeras y los tenis son originales y de muy buena calidad, además de que esta tienda cuenta con muy buenas ofertas.

Megasaldos Américas (4.1)

Ubicación: Avenida de las Américas 795, Italia Providencia
Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas; domingo de 10:00 a 15:00 horas

Usuarios destacan de este establecimiento la variedad en calzado deportivo y el orden.

Visita y compra en tiendas outlet de Guadalajara este Buen Fin

Aprovecha los precios y las promociones de la edición número 15 del Buen Fin en las tiendas outlet de Guadalajara. La temporada de ofertas más espera del año comenzará el 13 y terminarán el 17 de noviembre. Consulta más tiendas participantes en la página oficial

FF

Temas

