Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará nuevas tarjetas este 14 de noviembre

El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, impulsado por el Gobierno del Estado, anunció una nueva jornada de entrega de tarjetas este viernes 14 de noviembre en Puerto Vallarta, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.

A través de la tarjeta Yo Jalisco, los beneficiarios reciben un subsidio parcial o total en el costo de los viajes, lo que permite que la movilidad no sea una carga económica y que más personas puedan desplazarse con facilidad hacia sus centros de estudio, trabajo o atención médica.

Este apoyo, que forma parte de la estrategia estatal para promover la movilidad accesible y contribuir a la economía familiar, consta de la entrega de tarjetas con un subsidio del 100 % en los traslados del transporte público a beneficiarios previamente registrados en el programa.

¿Dónde entregarán las nuevas tarjetas para el transporte?

La distribución se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las instalaciones de UNIRSE Puerto Vallarta, ubicadas en Avenida de los Grandes Lagos 236, Fluvial Vallarta.

De acuerdo con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), las personas que realizaron su trámite con anterioridad podrán consultar el listado oficial de beneficiarios y únicamente deberán acudir quienes aparezcan en el documento presentando una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y respetar el horario establecido.

Asimismo, las autoridades estatales recordaron que la entrega se realiza de manera gratuita y sin intermediarios, por lo que se invita a la población a acudir directamente al punto de distribución con una identificación oficial.

Por último, el Gobierno recuerda a los beneficiarios que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

YC